A tavola un terzo della spesa delle vacanze, oltre 15 miliardi Coldiretti, i menu tipici di Ferragosto dalla caponata all'oca

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - Oltre un terzo della spesa turistica di italiani e stranieri nell'estate 2023 è destinato alla tavola per un valore che supera i 15 miliardi di euro per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche cibo di strada o souvenir enogastronomici in mercati, feste e sagre, grigliate e picnic. E' quanto stima la Coldiretti in occasione del Ferragosto 2023 che rappresenta l'appuntamento culinario piu' importante della stagione con la riscoperta dei piatti tipici delle diverse realtà regionali. Se protagonista comune lungo tutto lo stivale è il cocomero, dalla caponata di melanzane, tipicamente siciliana, alle frittole di maiale calabresi, dalla pastasciutta al sugo di papera che sono un cavallo di battaglia dell'Umbria agli zitoni di Ferragosto tipica pasta caratteristica della costiera amalfitana condita con pomodori freschi e secchi, dal coniglio all'ischitana dell'isola del golfo di Napoli alle lumache di Belluno fino all'oca in porchetta delle Marche, sono solo alcuni dei menu della tradizione in questa giornata speciale. Un appuntamento che circa mezzo milione di vacanzieri secondo la Coldiretti hanno scelto di trascorrere in agriturismo all'insegna della buona tavola e del relax all'aria aperta. Molte strutture - precisa la Coldiretti - si sono attrezzate per la giornata di Ferragosto con l'offerta di alloggio e di pasti completi ma anche di colazioni al sacco o con la semplice messa a disposizione spazi per picnic, tende, roulotte e camper. (ANSA).