Premio Friuli Storia avrà dimensione sempre più nazionale Neopresidente Galli della Loggia, Udine capitale ricerca storica

(ANSA) - UDINE, 28 SET - Il Premio Friuli Storia potrebbe trasformarsi in manifestazione diffusa, una sorta di festival, per rendere Udine la capitale della ricerca storica. Il premio è stato consegnato ai vincitori ex aequo per il 2023: Vittorio Coco per il libro "Il generale Dalla Chiesa" (Laterza) e a Thomas Hippler per "Il governo del cielo" (Bollati Boringhieri), il primo sulla vita di un simbolo della lotta dello Stato contro la criminalità organizzata, il secondo dedicato alla storia dei bombardamenti. Alla cerimonia erano presenti il neo presidente di Friuli Storia Ernesto Galli della Loggia, e il vicegovernatore Fvg, Mario Anzil. Nell'introduzione, il direttore scientifico, Tommaso Piffer, ha detto che "l'iniziativa è un punto di riferimento per storici ed editori nazionali". Per Galli della Loggia il premio dovrà "diventare sempre più un riferimento nazionale, estendendo la platea dei giurati, creando circoli di lettori, club di studenti e altro per sostenere l'interesse per la storia". I due vincitori si sono soffermati sulle loro opere. Sul rapporto tra bombardamenti e nuove tecnologie, Hippler ha segnalato che "più che i droni, il vero nemico oggi è lo sviluppo dei sistemi tecnologici dove l'umano non c'è più e le guerre diventano di macchine contro macchine". Coco ha spiegato che "Dalla Chiesa ha concesso interviste nella parte finale della sua vita e carriera, non voleva che la questione della mafia passasse come questione marginale ma che fosse un tema nazionale". (ANSA).