Jasanoff, occorre un 'nuovo illuminismo' per una nuova scienza

(ANSA) - TRIESTE, 07 MAG - Occorre un "nuovo illuminismo" che, così come il primo combatté la superstizione e la religione, ridimensioni l'idea della scienza come religione e come 'assoluto'. E' l'auspicio di Sheila Jasanoff, la scienziata vincitrice dell'Holberg Prize Board 2022 (considerato il Nobel delle scienze umane), fondatrice del Programma su scienza, tecnologia e società alla Harvard Kennedy School. Jasanoff è intervenuta oggi a un incontro nell' ambito della VII edizione della rassegna "Scienza e virgola" organizzata dalla Sissa, che ha per direttore artistico Paolo Giordano. La scienziata si è soffermata anche su un altro concetto, "la democratizzazione della conoscenza", definendolo un "obiettivo urgente e raggiungibile: serve - ha sottolineato - una narrazione sociale, dobbiamo rendere più accessibili le nuove scoperte scientifiche e tecnologiche". In questo senso, "i movimenti sociali di protesta sono sempre più numerosi e attivi in tutto il mondo e possono contribuire, appunto, alla nascita di un 'nuovo illuminismo'", vale a dire "dal basso, aiutare a favorire una condivisione più sociale e democratica della conoscenza e renderci più consapevoli e autonomi nel 'coprodurre' la nostra idea di cittadini del nostro tempo". Ma occorre definire bene chi può o deve sedere al tavolo del dibattito.