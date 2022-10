Fondazione Egizio e Arpa Piemonte insieme per la sostenibilità

(ANSA) - TORINO, 06 OTT - La Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino e l'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) del Piemonte hanno firmato un protocollo triennale per collaborare. Intendono operare insieme per obiettivi comuni, con strategie e visioni di lunga durata, per la formazione e lo sviluppo sostenibile. Da qui sono partiti la presidente della Fondazione Museo delle Antichità Egizie, Evelina Christillin, e il direttore generale dell'Arpa Piemonte, Angelo Robotto. "La nostra istituzione - ha commentato Christillin - conduce attività di ricerca e sviluppo dell'innovazione, non solo in campo egittologico e museale. Da quest'anno infatti abbiamo istituito uno specifico Ufficio Ambiente, che opera con l'obiettivo di diminuire le emissioni e di raggiungere una maggiore efficienza sotto il profilo energetico. Dal punto di vista ambientale non vogliamo limitarci a un mero adempimento delle norme in vigore, ma proporci come capofila per lo sviluppo di buone pratiche". "La firma - ha aggiunto Robotto - pone le basi per una cooperazione che può toccare diversi aspetti dell'ambiente: dalla sostenibilità alla ricerca, dalla messa a disposizione delle reciproche specificità alla divulgazione dei tanti risvolti che toccano entrambe le realtà". L'Accordo prevede la costituzione di un Comitato guida che avrà il compito di individuare gli obiettivi strategici della cooperazione e fornire le linee di indirizzo. Le aree di collaborazione individuate sono organizzazione di eventi e realizzazione di progetti in campo educativo e didattico rivolti alle istituzioni del mondo della scuola e del lavoro, comunicazione e divulgazione legati alle aree di competenza condivise: ambiente, sviluppo sostenibile ed educazione alla sostenibilità, infinre supporto per attività legate alla ricerca, tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali (ANSA).