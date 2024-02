Donne in scienza a Capodimonte, focus su 'Stelle e comete' Appuntamento per l'8 marzo, poi sugli stereotipi di genere

(ANSA) - NAPOLI, 17 FEB - L'Osservatorio Astronomico di Capodimonte, in occasione della nona 'Giornata internazionale delle donne e delle ragazze in scienza', celebrata lo scorso 11 febbraio, istituita dalle Nazioni Unite, ha iniziato a raccontarsi attraverso l'esperienza delle astronome napoletane. Oltre quaranta donne e ragazze lavorano infatti su importanti progetti internazionali: ricercatrici, tecnici, amministrative, dottorande e studentesse, "regalando a se stesse e alla comunità astronomica soddisfazioni e significativi risultati scientifici" sottolinea la sede napoletana dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Con questa formula si vuole promuovere sempre più la maggiore partecipazione delle donne e delle ragazze nella ricerca scientifica e nello studio delle materie Stem, dove S sta per Science, T per Technology, E per Engineering e M per Mathemathics. Primo dei tre appuntamenti (la foto è "Enrico Cascone - INAF OACN") sul tema è stato 'Capodimonte: la Luna, le stelle e tu'. Rosa Calvi e Giulia De Somma hanno tenuto conversazioni scientifiche e visita al planetario tra pianeti, stelle e galassie e le osservazioni al telescopio in collaborazione con Unione Astrofili Napoletani. L' 8 marzo 'Stelle e comete: luci nel cosmo' per la Giornata internazionale della donna, una serata di scienza a due voci con Alessandra Rotundi e Laura Inno dell'Università di Napoli Parthenope. Il 22 marzo 'The fight against gender stereotypes begins in the classroom', un progetto di Clementina Sasso per i docenti sul tema degli stereotipi di genere, sostenuto dal Dipartimento di fisica 'E. Pancini' dell'Università di Napoli Federico II, finanziato dall'U.S. Department of State Bureau of Education and Cultural Affairs attraverso il Meridian International Center e con il patrocinio della missione diplomatica degli Stati Uniti in Italia. (ANSA).

