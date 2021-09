Dante 700: Patuelli, mondo economia segua suo ideale etico

(ANSA) - ROMA, 11 SET - "Un monito a tutto il mondo dell'economia perché tutti seguano l'ideale etico del Catone dantesco, per la rigida rettitudine per l'adempimento dei doveri per stare lontani anche dalle colpe dell'Inferno dantesco". Così il presidente dell'Abi Antonio Patuelli ha chiuso la sua introduzione alla giornata conclusiva del Festival Dante2021 con la partecipazione del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco. L'evento si svolge nei Chiostri Francescani della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, attigui alla Tomba di Dante nel settimo centenario della scomparsa del Poeta. Nel suo discorso Patuelli ha ricordato il discorso pronunciato da Benedetto Croce, il 14 settembre 1920, per il sesto centenario dantesco che venne seguito dalla pubblicazione del volume sulla "Poesia di Dante". "Si tratta - spiega Patuelli di una sorta di autorevole e semplice "guida" della Commedia e al tempo stesso di un libro di storia che è quanto mai attuale, chiaro nel linguaggio ed esplicativo del percorso effettuato dall'Alighieri nella Commedia". (ANSA).