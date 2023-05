Boom di turisti per la 367/a festa di Sant'Efisio a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 01 MAG - Decine di migliaia di persone, tra turisti, fedeli e figuranti stanno partecipando alla 367/a festa di Sant'Efisio a Cagliari, che ogni anno, oltre all'aspetto religioso dell'evento, mette in risalto gli abiti tradizionali, i canti e i colori di tutta la Sardegna in una processione col Santo tra il capoluogo sardo e Nora nella quale sfilano anche cavalieri e le traccas, i carri trainati dai buoi e ornati di fiori, frutta e altri prodotti tipici. Questa mattina, poco dopo le 9.30, l'investitura dell'Alter Nos Roberto Mura da parte del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu: sarà la figura che rappresenterà la municipalità in questi quattro giorni di festa che si concluderà il 4 maggio con il rientro del simulacro del Santo nella chiesetta del quartiere storico di Stampace. Archiviati i due anni di forti limitazioni per la pandemia, quando il Santo anzichè sul cocchio ha viaggiato su un furgone della Croce Rossa senza i fedeli attorno e senza la folla di turisti, in questo 2023 si toccheranno numeri record non solo per le presenze in città che proprio quest'anno ricorda i bombardamenti che distrussero il capoluogo nel 1943, 80 esatti. Alla processione con la quale la città scioglie il voto per la liberazione dalla peste nel 1656. partecipano anche 80 sindaci di Comuni sardi, 20 'traccas', 77 associazioni folkloristiche e tremila figuranti che sfileranno ognuno con il proprio abito tradizionale locale. Ci saranno poi anche i 170 cavalieri e i miliziani a cavallo dell'Arciconfraternita e dell'esercito italiano in divisa storica. Le strade, nel percorso sino a Nora, luogo del martirio di Efisio, dove il simulacro del Santo farà tappa, saranno animate da oltre sessanta musicisti e saranno invase da migliaia di fiori con Sa Ramadura (l'infiorata di omaggio al passaggio del cocchio). Numerosi anche gli eventi che fanno da contorno alla festa religiosa, con canti e balli sardi tradizionali che termineranno giovedì 4 maggio con la fiaccolata che accompagnerà il ritorno del simulacro di Sant'Efisio. (ANSA).