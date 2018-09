Punture di zanzare e morsi di zecche possono causare fastidi blandi ma anche malattie serie, curabili ma da non trascurare. Una panoramica l’hanno fornita ieri sera alla popolazione, a Bure, gli esperti invitati dalla Consulta della frazione guidata da Alessandra Marconi per l’incontro informativo “Zecche e zanzare: cosa fare?”. Si è partiti dagli ultimi dati in Veneto e a Verona sul virus West Nile trasmesso dalla zanzara forniti dal dottor Stefano Adami, che all’Ulss 9 Scaligera dirige l’Unità operativa complessa di Igiene Urbana Animale. “Combattiamo questo virus da otto anni” rivela Adami “ma vero è che quest’anno i 159 casi di contagio finora noti in tutta la regione sono il triplo dei casi registrati nell’anno più critico, il 2015.” Per intensità e anche precocità della prima positività, avuta quest’anno a giugno mentre in passato mai prima della metà di luglio, fa sapere che il 2018 è un anno record, purtroppo. “Certamente il clima molto caldo e umido, con tante precipitazioni, ha avuto un ruolo determinante” conclude Adami.

Una quarantina i cittadini che hanno partecipato all’incontro, nel teatro parrocchiale di Bure, ascoltando gli interventi del dottor Adami, della dottoressa Anna Beltrame del Centro per le malattie tropicali dell’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, del medico veterinario dell’Ulss 9 Scaligera Gianluigi Bressan, dell’esperto d’insetti Paolo Triberti di Negrar e del consigliere comunale di San Pietro in Cariano con deleghe all’ecologia e all’ambiente, Giuseppe Poiesi.

“Negli ultimi anni si è assistito a un aumento dei casi di persone che riportano morsi di zecca durante escursioni tra le montagne di Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia” sottolinea Beltrame. “Parallelamente, è stato riportato un aumento del numero di casi di malattie trasmesse dalle zecche (malattia di Lyme, TBE virus) nelle stesse regioni”. La dottoressa ha spiegato quali sono le precauzioni da prendere e i comportamenti da adottare prima di esporsi ad aree a rischio e dopo aver riscontrato un morso di zecca, come coprirsi bene la pelle, controllarla al rientro dall’escursione per notare eventuali zecche attaccate nelle zone umide del corpo, andare da uno specialista in caso di puntura sospetta. Inoltre, ha presentato i principali segni clinici e sintomi in caso d’infezione da germi trasmessi dal morso delle zecche dell’Italia del Nord Est.

Camilla Madinelli