Un camper al castello per misurare la glicemia

Un camper attrezzato dove un’equipe medica diabetologica eseguirà test gratuiti glicemici di base per lo screening della malattia diabetica e per dare informazioni. Lo troveranno oggi, in piazza Castello a Villafranca, i cittadini dalle 8,30 alle 12,30, per una iniziativa dei sei Lions club di Bussolengo, Garda Benacus, Peschiera del Garda, San Vigilio Garda orientale, Valpolicella e Villafranca e dei giovani Leo del Bussolengo e Villafranca. I soci racconteranno alla cittadinanza cos’è il lionismo illustrando il loro impegno per le cinque grandi aree di intervento: vista, diabete, fame, ambiente, cancro pediatrico e per i service effettuati sul territorio. L’iniziativa di oggi cerca di portare l’attenzione sul diabete, epidemia del nostro tempo in crescita. Per il test è indispensabile essere a digiuno. Ci saranno, inoltre, dei contenitori per la raccolta di occhiali usati che andranno al centro di Chivasso dove dopo gli opportuni interventi saranno distribuiti nei paesi in via di sviluppo. Dalle 15 sarà illustrato il bastone elettrico Lions con il quale la tecnologia viene in aiuto della disabilità aprendo nuovi orizzonti di autonomia e sicurezza. All’ingresso del castello sarà allestitala mostra con i lavori fatti nelle scuole per il concorso «Poster per la Pace» promosso dal Lions. I giovani Leo, infine, illustreranno «Let’s play different» un gioco ideato da alcuni soci per sensibilizzare alla disabilità. La manifestazione si concluderà alle 18. Nel mondo ci sono 46mila club Lions con 1,4 milioni di soci che al motto «We serve» si occupano delle necessità delle comunità locali. •

M.V.A.