Turismo, affari e commercio Due sindaci in missione in Cina

Una foto davanti all’esercito di terracotta, mausoleo dell’imperatore cinese Qin Shi Hiang (260-210 a.C.), e una visita alla vicina città di Xi’an, dalla storia millenaria e ultimo avamposto cinese della Via della seta, poi la partecipazione, a Zhangiiajie, alla cerimonia di chiusura del Silk road business summit 2018, in qualità di rappresentanti dell’associazione Città murate del Veneto. I sindaci di Villafranca e di Valeggio, Roberto Dall’Oca e Angelo Tosoni, sono in Cina in questi giorni per il viaggio promozionale organizzato appunto dall’associazione Città murate, con i colleghi padovani di Montagnana e Cittadella e di Asolo in provincia di Treviso. Il tour istituzionale si è concluso all’incontro internazionale sulla Via della seta svoltosi martedì e mercoledì, organizzato dalla China association for friendship, dal consiglio cinese per la promozione degli scambi internazionali, dalla municipalità di Zhangjiajie e dalla Camera di commercio internazionale della via della seta. Dall’Oca e Tosoni hanno partecipato, con le delegazione veneta, come ospiti del vertice che si è posto gli obiettivi di costruire una piattaforma economica e commerciale multilaterale ed esplorare nuove modalità di scambi culturali puntando sulle attrazioni turistiche internazionali, facilitando la sinergia di industrie, imprese e turismo culturali e offrendo un «contributo allo sviluppo di un futuro condiviso per il mondo», si legge nella nota stampa di presentazione del vertice. Dall’Oca e Tosoni, nel corso di alcuni incontri istituzionali, hanno consegnato agli ospiti cinesi alcuni doni rappresentativi di Villafranca e di Valeggio. Il primo ha regalato un pacco di sfogliatine e il volume «Villafranca di Verona, storie e immagini della comunità» pubblicato dal Comitato di San Rocco, curato da Pasquale Cordioli e tradotto in inglese dagli studenti delle scuole superiori villafranchesi, con alcune foto di Renato Begnoni e le vedute aeree di Luca Castagna. Tosoni, invece, non poteva che ricordare i tortellini di Valeggio e ha portato un libro sulla storia e le peculiarità del territorio lungo l’ansa del Mincio. I due sindaci hanno stretto contatti nell’ottica di inaugurare collaborazioni che guardano allo sviluppo turistico ed economico, oltreché allo scambio culturale. Di certo hanno avuto l’opportunità di «esportare» in Cina la storia, le bellezze paesaggistiche e artistiche del comprensorio Villafranchese. La delegazione veneta tornerà in Italia nel fine settimana. Al termine di questa esperienza internazionale illustrerà nel dettaglio obiettivi dell’iniziativa e risultati raggiunti. •

Maria Vittoria Adami