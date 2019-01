Troppi disagi, proteste a Pizzoletta

Come un avamposto alla frontiera, Pizzoletta vive i guai di un paese al confine con un altro Comune e di piccole dimensioni, sempre a rischio di vedersi chiudere un servizio e mai in cima alla lista delle priorità di un’amministrazione comunale. Lo lamentano sovente gli abitanti della frazione villafranchese ora tormentati dal passaggio del traffico della regionale 62 che taglia a metà il centro abitato; ora alle prese con trafficanti di rifiuti o incivili seriali che sporcano strade e marciapiedi; ora testimoni preoccupati della fatica che ogni anno si compie per avviare la prima classe elementare essendoci pochi bambini. L’ultimo elenco di doglianze arriva in merito al centro urbano che, agli occhi dei residenti, subisce un’incuria da dimenticanza: all’incrocio un elemento del semaforo è stato poco visibile per qualche giorno nonostante le segnalazioni dei residenti; le strisce orizzontali nel piazzale della chiesa non sono visibili e vige quindi il parcheggio disordinato; manca, infine, in via Piave, piena di buche, un sicuro attraversamento pedonale. I cittadini, in una lettera inviata al nostro giornale, lamentano di non sentirsi rappresentati e invocano l’indizione di un’assemblea pubblica con l’amministrazione comunale per poter esporre le loro perplessità e necessità. E c’è anche una proposta: «Designare un referente a cui, in caso di bisogno, poter rivolgerci», si legge in chiusura della lettera. Proprio su questo, però, interviene il consigliere di maggioranza Giancarlo Bertolotto di Insieme si può, la lista civica che ha sostenuto il sindaco Roberto Dall’Oca. Bertolotto era consigliere anche nella seconda amministrazione Faccioli come referente di Pizzoletta con Jessica Cordioli che oggi è anche assessore. «Pizzoletta non è dimenticata», risponde Bertolotto. «Per cinque anni ci sono stati due consiglieri di maggioranza e ora c’è un consigliere e, per la prima volta, un assessore. E siamo sempre disponibili all’ascolto». Bertolotto non nega le situazioni segnalate dai cittadini, ma risponde sul tema: «Le strisce in piazza saranno rifatte a primavera, ma erano state disegnate due anni fa. Sulle buche, il pezzo in questione, è di competenza di Veneto Strade e abbiamo già sollecitato. Ma adesso non ha senso intervenire perché a primavera inizieremo i lavori per i marciapiedi sulla via centrale che dalla scuola materna andranno fino al cimitero, e il problema non sussisterà». I marciapiedi sono già finanziati. E se non ci saranno problemi con gli espropri si partirà a marzo o aprile. Si chiuderà così una saga iniziata diversi anni fa quando il progetto veniva inserito nel piano triennale dei lavori e poi rimandato all’annualità successiva. L’intervento richiederà 180mila euro ed è il primo di tre stralci di lavori a Pizzoletta per un totale di 800mila euro. Bertolotto anticipa, infatti, i prossimi progetti: «Il secondo stralcio prevede anche la realizzazione di un parco di 5.000 metri, nella nuova lottizzazione, collegato al centro del paese e alla ciclabile vicino alla ferrovia. Così dai campi sportivi si arriverà al cimitero. Potrà fungere anche da percorso della salute. Stiamo parlando con la polisportiva per trasformare la piastra per il pattinaggio inutilizzata in campo di calcetto: è una zona scura e renderla fruibile terrà lontano anche qualche malintenzionato. Con la ciclabile dal cimitero, inoltre, vorremmo arrivare fino a Valene». L’unico «problema serio» per Bertolotto è la prima elementare: «Ogni anno fatichiamo a farla partire. Qui nascono otto bambini all’anno, ne servono 15. Ma ce la faremo e speriamo nella lottizzazione nuova». •

Maria Vittoria Adami