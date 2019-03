Tracciato l’identikit della malavita locale

I furti negli appartamenti, cruccio per i residenti e fenomeno difficile da arginare, restano il punto debole del Villafranchese. Ma in città si registrano anche reati per traffico di droga e rapine. È la conferma che la malavita segue, negli anni, le evoluzioni e lo sviluppo dei centri abitati e delle infrastrutture come l'aeroporto, crocevia di migliaia di passeggeri (non sempre turisti o uomini d'affari), e i due caselli autostradali sulla A4 e la A22 che fungono da vie di fuga per ladri e malviventi che hanno messo a segno un colpo. È l'identikit tracciato dalle stime di un anno di lavoro dei carabinieri della compagnia di Villafranca. I militari del comandante Ottavia Mossenta hanno portato a termine 26 arresti nel 2018 tramite il nucleo radiomobile distintosi per l'attività di servizio e per questo premiato l’altro ieri mattina dal comandante provinciale, il colonnello Ettore Bramato. Tra le operazioni, con le quali i carabinieri hanno assicurato alla giustizia i malviventi, nell'arco di 12 mesi, c'è anche quella compiuta, a fianco della polizia, nell’azienda agricola nei pressi di Sommacampagna nell’autunno scorso. Una donna polacca era stata trovata rinchiusa in un cassone per la raccolta delle mele sopra il quale ne erano stati collocati altri pieni di frutta perché non potesse scappare. La donna era in quelle condizioni da giorni. Per il suo sequestro, mercoledì, è stata fissata l’udienza al 2 ottobre a carico di Reinhold Thurner e del braccio destro Piotr Nowicki. Proprio per quest’ultimo i carabinieri di Villafranca avevano proceduto da soli con le indagini fino ad arrivare al fermo dell’uomo. Non sono mancati anche i sequestri di droga, come quello compiuto a marzo 2018 a Ronco all’Adige dagli uomini della compagnia villafranchese in supporto alla stazione locale: furono sequestrati 7 chili di marijuana e 5 di hashish. Altra operazione complessa, a luglio, quella di individuare le quattro persone accusate di furto, rapina aggravata e omicidio preterintenzionale di Giacomino Furfaro. Il colpo era avvenuto nell’autunno di un anno prima, nella casa di Furfaro, quasi novantenne, in via Gabina. Alcuni malviventi erano entrati colpendo l’uomo e il figlio e procurando loro diverse ferite. Se ne erano andati rubando pochi oggetti. Il gruppo di aggressori era stato collegato anche al furto di denaro, nella stessa notte, in un agriturismo di Custoza, finito poi con la morte di uno dei probabili rapinatori investito in autostrada vicino a Sommacampagna mentre andava a piedi sulla carreggiata. La svolta è arrivata l’estate scorsa quando i carabinieri villafranchesi, seguendo le tracce del gruppo, è riuscito a rintracciare un componente a Vigevano. In seguito sono stati individuati gli altri tre: uno in Friuli e due all’estero. Il Villafranchese rimane un territorio più tranquillo rispetto a Verona anche se continuano soprattutto i reati predatori e i furti in abitazione. La città, ricorda il comandante Mossenta, ha sul suo territorio l’aeroporto e i due caselli autostradali attorno al quale c’è un vorticoso giro di persone. Gli episodi di incursioni nelle case restano nella norma; hanno forse subito un lieve calo, ma di certo risulta sempre più preziosa la collaborazione dei cittadini. Determinante, ad esempio, è stata la segnalazione di una persona che ha chiamato i carabinieri, nel gennaio scorso, temendo che qualcuno stesse rubando l’auto del vicino. Il timore è stato confermato dai carabinieri allertati e giunti sul posto che hanno arrestato in flagranza due persone. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Maria Vittoria Adami