Tanti bambini inquieti, arrivano gli esperti

Bambini irrequieti o con qualche deficit di apprendimento, che a scuola hanno bisogno di un occhio in più, sono in aumento negli istituti di Villafranca. Ma c’è anche un fenomeno spesso non riconosciuto, e quindi non certificato, sul quale ora il Comune propone un focus: i casi di Adhd, i disturbi da deficit di attenzione e iperattività manifestato da quei bambini che non riescono a stare mai fermi. L’assessorato alle politiche sociali non solo ha istituito un gruppo di mutuo aiuto per i genitori, che si incontra due volte al mese al centro sociale di via Rinaldo, ma ha organizzato - in collaborazione con l’Associazione italiana famiglie Adhd - un incontro lunedì 8 aprile, alle 20.30 all’auditorium comunale, in piazza San Francesco. La serata è appoggiata anche dagli assessorati all’istruzione, lavoro e legalità, con il sostegno del liceo Enrico Medi, dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, dell’Ufficio scolastico e della Rete cittadinanza e Costituzione. Il deficit Adhd può interessare i bambini già ai primi anni della scuola dell’infanzia, ma protrarsi fino all’età adulta. Ne sono colpiti quei piccoli che alle feste dei coetanei, sui mezzi pubblici, a scuola o per strada si mostrano costantemente agitati, in continuo movimento e che non riescono a stare mai fermi dimenandosi senza che i genitori riescano a trattenerli. E lo stesso fanno a scuola: si alzano di continuo dal loro posto, disturbano i compagni instaurando rapporti difficili con i coetanei, non riescono a svolgere i compiti assegnati e ottengono un profitto scolastico scarso. Ma il loro comportamento è dettato da una ridotta capacità di concentrazione e la loro impulsività, pur percepita da genitori e insegnanti, non ottiene sempre il riconoscimento di una diagnosi. «In realtà», spiega Aifa, «questi bambini non hanno nessuna colpa, tanto meno i loro genitori che, invece, vengono spesso additati come incapaci a svolgere bene il proprio ruolo di educatori. Se il bambino risponde a una serie di criteri clinici ben definiti dal mondo scientifico, la sua è una vera patologia organica e come tale meritevole di una precisa terapia». L’Adha, quindi, si può affrontare con un determinato percorso ottenendo risultati: «Con la giusta terapia i bambini cambieranno radicalmente il loro modo di vivere e tutti, genitori, insegnanti, compagni ma soprattutto il bambino, potranno finalmente cogliere la bellezza di una vita “normale”». Di questo si parlerà lunedì con esperti della materia. Aprirà i lavori la psicologa Lorena Turrina, referente del Progetto benessere nella scuola, del Comune di Villafranca. Seguirà l’intervento di Leonardo Zoccante, neuropsichiatra infantile dell’Aoui. Prenderanno, inoltre, la parola l’assessore al sociale e alla famiglia, Nicola Terilli, e l’assessore a istruzione, lavoro e legalità, Anna Lisa Tiberio. Lara Tutone, dell’Ufficio integrazione scolastica, presenterà il servizio Disturbi del comportamento. Infine Stefania Danzi e Claudia Cervellin, dell’associazione Aifa, illustreranno come lavora il gruppo di mutuo aiuto che per Villafranca è stato istituito con il supporto dell’assessorato al sociale e i referenti locali dell’Aifa. Gli incontri si svolgono due volte al mese, il mercoledì, dalle 20.30 alle 22.30 al centro sociale di via Rinaldo a Villafranca. È attivo, inoltre, un gruppo a Verona che si incontra per due martedì al mese, dalle 20.30 alle 22.30, nella sala della parrocchia di Santa Teresa in via Volturno, 1. L’incontro di lunedì a Villafranca è aperto a tutta la cittadinanza ed è rivolto in particolare a genitori e insegnanti che spesso si trovano in difficoltà a gestire bambini con questi disturbi. Ai docenti, inoltre, sarà rilasciato un attestato di frequenza valido ai fini della formazione. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Maria Vittoria Adami