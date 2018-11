Sos per i servizi di Salute mentale

Una riorganizzazione complessiva, ospedaliera e territoriale, del servizio di salute mentale nel distretto 4 dell’ Ovest Veronese, accompagnata da una robusta iniezione di personale medico e infermieristico, che negli anni si è via via assottigliato. Il Comitato dei sindaci dell’ex Ulss 22 stila l’elenco delle richieste per colmare le carenze assistenziali che interessano i 37 Comuni della provincia nei quali, tra l’altro, si manifesta un preoccupante incremento delle patologie psichiatriche, soprattutto tra la popolazione più giovane. Durante una riunione, l’organismo di rappresentanza dei sindaci ha approvato una mozione che sarà inviata ai consigli comunali della provincia per informazione e condivisione delle richieste, al presidente della Regione, Luca Zaia, all’assessore veneto alla Sanità, Luca Coletto, alla dirigenza regionale della Sanità e al direttore generale dell’Ulss 9 Scaligera, Pietro Girardi. I sindaci sono preoccupati. Sul territorio l’assistenza ospedaliera è stata delegata per decenni all’ Orlandi di Bussolengo e all’ospedale di Isola della Scala. Ora i ricoveri vengono effettuati solo nella prima struttura. Sempre per i pazienti psichiatrici ci sono appartamenti, comunità residenziali e due centri diurni: a Villafranca e a Ponton, per un territorio che conta circa 300mila abitanti. «Mancano soprattutto i servizi territoriali», denuncia Graziella Manzato, alla guida del Comitato, «ambulatori e assistenza domiciliare psichiatrica. È difficile riuscire a effettuare un controllo o calibrare una terapia in centri vicini a casa». «Inutile dire cosa significhi per una famiglia affrontare queste malattie, soprattutto se riscontrate a figli in giovane età, senza sostegni di accompagnamento una volta finito il ricovero». Nel documento gli amministratori dell’Ovest della provincia chiedono di trasferire immediatamente in altra sede la struttura residenziale di Ponton, gestita dall’Ulss e che presenta gravi deficit strutturali, sottolineando: «Oltre a ricevere la cura, il paziente ha diritto ad essere accolto in un contesto dignitoso»; chiedono inoltre di potenziare i centri di salute mentale (Csm) di Domegliara e di Isola della Scala; di uniformare la dotazione di personale medico psichiatrico, infermieristico, di operatori sociosanitari e di assistenti sociali in tutto il territorio della Scaligera ai parametri di legge. «Abbiamo sperato», scrivono i sindaci, «che la costituzione dell’Ulss unica avrebbe fornito l’occasione per una riorganizzazione e un completamento dei servizi. In effetti è stato progettato l’accorpamento dei reparti di Bussolengo e di Isola delle Scala che avrebbe dovuto comportare una ottimizzazione dei turni dei medici, con più disponibilità per il servizio ai due Centri di salute mentale». Poi la situazione si è arenata per il trasferimento o il pensionamento di alcuni dottori. Attualmente ne mancano tre; a fine gennaio saranno quattro. I servizi sono carenti anche di personale infermieristico e di operatori sociosanitari. Le assistenti sociali sono solo due per tutto il grande distretto dell’Ovest Veronese, che va da Malcesine a Isola della Scala. Gli ambulatori di Peschiera e di Bardolino sono stati chiusi. Urge una soluzione per non lasciare privi di servizi fondamentali famiglie e pazienti particolarmente fragili. •

Valeria Zanetti