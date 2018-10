«Quella mamma imprigionata nell’auto»

Si stava dirigendo per lavoro verso Vicenza Christian Albertini, di Alpo, quando, lunedì mattina verso le otto, sotto un diluvio nei pressi di Lonigo, ha visto l’auto davanti a lui slittare e finire nel fosso. Non ci ha pensato due volte. Si è fermato, è sceso ed è corso a vedere se poteva dare una mano. L’auto era incastrata tra l’acqua e il fango; sui sedili posteriori un seggiolino per i bambini, fortunatamente vuoto, al volante una giovane donna spaventatissima. «Ho fatto quello che avrebbe fatto chiunque», racconta Albertini il giorno dopo, ancora scosso. «Sono rimasto lì a farle compagnia finché non sono arrivati i vigili urbani e l’hanno tratta in salvo». C’è voluta una buona mezz’ora e per fortuna l’ acqua in quel fossato non era così alta. Ad attendere i soccorsi anche un altro automobilista fermatosi per aiutare. «Cercavamo di tranquillizzare la signora, niente di eroico, sia chiaro», continua a ripetere Albertini. Mentre il veicolo si riempiva d’acqua la donna ha cercato di uscire, ma è rimasta intrappolata nell’abitacolo. «Noi cercavamo di tranquillizzarla. È stata fortunata perché il fosso non era molto profondo. Le dicevamo di non agitarsi, che sarebbero arrivati presto i soccorsi. Quando è finito tutto era molto provata». Ieri Albertini continuava a pensare a quel seggiolino senza passeggero. «In quel momento ho capito quanto fosse stato importante chiudere le scuole e prendere a priori certi accorgimenti. L’incidente è avvenuto proprio nell’ora in cui di solito si portano i bambini a scuola. Se quell’auto si fosse ribaltata, o fosse precipitata in un fosso pieno d’acqua, con il bambino a bordo chissà cosa sarebbe successo. Ho ancora i brividi nel raccontarlo», dice. La decisione di chiudere tutte le scuole lo aveva visto impegnato in prima persona. Albertini infatti è il presidente del comitato di gestione della scuola materna Mariotto di Alpo, a Villafranca. «Domenica sera noi del comitato eravamo indecisi se chiudere o meno la scuola. Poi è arrivata l’ordinanza della Prefettura e quindi non c’è più stato niente da sindacare. Io però, in un primo momento, sarei stato dell’idea di tenere aperto. Quello che mi è successo il giorno dopo mi ha fatto riflettere e cambiare idea», racconta. Ad Alpo non ci sono fiumi o pericoli particolari: «Siamo in un’isola felice da questo punto di vista», specifica Albertini spiegando così il motivo del suo titubare iniziale. «Dopo mi sono ricreduto: abbiamo visto tutti i danni che ci sono stati». E ribadisce: «È vero che la scelta di tener chiuse le scuole ha portato qualche disagio o può essere sembrata esagerata, ma a volte è importante prendere delle precauzioni in più e che valgano per tutti». Al netto delle discussioni che possono essere nate sulla scelta di lasciare gli alunni di tutte le scuole a casa, la mattinata vissuta da Albertini è la prova che la scelta presa dai prefetti del Veneto è stata quella corretta: «Pensiamo se in quella macchina fosse capitato qualcosa di più grave, cosa diremmo adesso? Chissà quante polemiche sarebbero nate», conclude. •

Nicolò Vincenzi