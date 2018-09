Quaderni apre la sagra con il nuovo capitello

Il capitello della Madonnina di Quaderni, posto al crocicchio di via De Amicis vicino al cimitero, è tornato al suo posto, ristrutturato e sistemato di tutto punto dalla comunità della frazione villafranchese. Non poteva che essere, quindi, la sagra del paese, l’occasione per inaugurarlo. Così sarà. Domani a scandire l’inizio della sagra di San Matteo a Quaderni, sarà la benedizione, alle 19.45, del capitello di Santa Maria Regina, demolito per ben due volte da mezzi pesanti in manovra e ricostruito dai volontari delle associazioni quadernesi. La festa sarà anticipata oggi, alle 21, dall’incontro in patronato Testimonianza dei giovani di Quaderni: Roma in canoa e campo itinerante in Sicilia. Domani la festa aprirà alle 19 con i banchi gastronomici e il luna park nel piazzale del GasQ. Musica dal vivo con i Cactus Quillers. Sabato, alle 13, pranzo Stinco e birra a caduta e alle 18 inaugurazione della mostra di fotografia, pittura e ceramica, Tre donne, tre arti, a cura del Gruppo culturale del lunedì. Domenica il momento clou sarà la sfilata dei mezzi storici ante 1987 Le meraviglie del passato. L’iscrizione degli equipaggiamenti è alle 9 (5 euro vettura e guidatore, 5 euro per ogni adulto in più, gratis bambini fino a 10 anni). La sfilata inizierà alle 10. I mezzi passeranno per le quattro contrade di Quaderni e faranno tappa a Villafranca con passerella fotografica davanti al castello. Alle 11 visita gratuita alla mostra del Veteran car club al mercato ortofrutticolo, e rientro a Quaderni alle 12. Saranno premiati l’equipaggio che viene da più lontano, quello più giovane, il più anziano e l’auto più antica. È gradito l’abbigliamento a tema (informazioni al 328.7525820). Alle 11 sarà celebrata la messa per i 60 anni di sacerdozio di don Riccardo Adami e i 50 di don Giovanni Barlottini. Alle 11.30 il gruppo di degustatori Morsiani offrirà un aperitivo. Nel pomeriggio animazione per i bambini con il Ludobus, mentre al GasQ degustazioni. Alle 18 la polisportiva Quaderni presenterà il settore calcio. Alla sera musica anni ’70-’80 con i Freequence. Si chiude lunedì con l’appuntamento, alle 10.30, «Pan, vin, codeghin, trippe e risotto». Alle 20.30, sfilata del corpo bandistico con le majorette. E alle 21 degustazioni di vini. •

M.V.A.