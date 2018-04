Percorso a ostacoli per le liste Veti incrociati sui candidati

A un passo dalle elezioni Villafranca vive giorni di impasse politica. Non c’è ombra di campagna elettorale, solo echi di riunioni serali che sinora non hanno prodotto nomi di candidati sindaco, né soprattutto le liste degli aspiranti al consiglio comunale, da destra a sinistra. La più preparata, la Lega, è pronta al «95 per cento», ripete da settimane il segretario locale Cesare Festa, che ha già lanciato il nome del suo eventuale candidato a sindaco, Loredano Bertaiola, e di due assessori (alla cultura la professoressa Annalisa Tiberio e al bilancio Luca Pigozzi, già revisore dei conti del Comune) ma non riesce a chiudere la lista. Così come faticano Pd e centrosinistra che si interrogano sia sul nome del candidato sindaco sia sulla coalizione che lo sosterrà: partitica o solo civica? Per non parlare di Forza Italia schiacciata dal peso del 31 per cento incassato alle politiche dalla Lega che ora presenta il conto. Eppure il centrodestra è appeso a ciò che uscirà dai ranghi forzisti. L’intento della coalizione Forza Italia-Lega-Fratelli d’Italia è di andare uniti. Ma di nomi ne girano parecchi. La Lega ha appunto proposto Bertaiola e alle politiche aveva contato anche sull’appoggio dell’area Casali che potrebbe rinnovarlo alle amministrative; Fratelli d’Italia sostiene l’assessore al bilancio uscente Riccardo Maraia. Ma nell’alveo di Forza Italia le correnti sono multiple. Da tempo è pronto Roberto Dall’Oca, assessore uscente all’urbanistica e sport che non cela i suoi intenti di scalare il municipio, con o senza Forza Italia. Da alcuni alleati, però, è percepito come espressione del sindaco uscente e questo potrebbe giocargli a sfavore. La Lega, inoltre, non intende appoggiare - e vale per Dall’Oca ma anche per Maraia - candidati che hanno già alle spalle dieci anni di amministrazione come assessori. Sempre nell’alveo di Forza Italia nei giorni scorsi è uscito il nome di Francesco Arduini, già assessore ai lavori pubblici nella prima amministrazione Faccioli e consigliere di minoranza nella seconda. Arduini avrebbe un conto aperto: dieci anni fa era il papabile candidato del centrodestra, in continuità con l’asse Maurizio Facincani-Lucio Cordioli. Ma l’ala giorgettiana, extra moenia, calò il nome di Mario Faccioli. E lui fece un passo indietro. Ora torna il nome di Arduini, villafranchese Doc, che la Lega di Festa è pronta ad appoggiare. Tanti nomi, insomma, che saranno messi sul tavolo dei partiti e dei capi delle civiche lunedì sera, quando verranno in città i rappresentanti veronesi, tra cui i deputati Davide Bendinelli (coordinatore provinciale di Fi) e Lorenzo Fontana per la Lega. A Villafranca si vocifera che Bendinelli abbia proposto Arduini. Ma i due negano. «Il mio nome non è questione all’ordine del giorno», dice Arduini. Per ora. «L’importante è unire il tavolo», aggiunge Bendinelli. «Prima si certifica l’unità del centrodestra con i partiti e le relative civiche poi si sceglierà il candidato». Tempus fugit, però. Si vota il 10 giugno e i partiti devono depositare le liste tra neppure un mese. «Entro martedì o mercoledì chiuderemo i lavori», assicura Bendinelli. Nel panorama villafranchese anche Lino Massagrande si sta preparando per un’esperienza civica. Mentre ancora tutto tace sul fronte del Movimento cinque stelle. Gli attivisti del Meet up stanno facendo la pratica per ottenere il nulla osta per l’utilizzo del logo. Questione determinante: nel 2013, con un forte 26 per cento maturato alle politiche precedenti, il M5S fu escluso dalle amministrative per non aver ottenuto l’autorizzazione a usare il simbolo. •

Maria Vittoria Adami