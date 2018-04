Parco Sigurtà, 40 anni Carrozze e bici elettriche

È una stagione ricca di eventi quella del quarantennale dell’apertura al pubblico del Parco giardino Sigurtà di Valeggio, presentata in una affollata conferenza stampa all’ interno dell’oasi verde valeggiana. Tra questi spiccano il passaggio della Mille Miglia che tornerà il 16 maggio, il Buskers Park con gli artisti di strada il 27 maggio e il magico mondo del Cosplay a settembre. Vi saranno appuntamenti di carattere sportivo, come quello di «Gioca con i campioni di tennistavolo» o quelli dedicati alla pratica yoga, musicale, come Stelle della Lirica (il 13 agosto) o artistico, come la mostra di scultura alla Rotonda degli incanti curata dagli studenti dell'Accademia di belle arti Santa Giulia di Brescia. «IL PARCO è cambiato ma resta fedele alla sua natura e nel rispetto del luogo servendosi della tecnologia per assecondare tutte le esigenze», ha dichiarato Magda Inga Sigurtà, comproprietaria del parco, «lavorando sempre con passione. Il nostro motto è “Laboravi fidenter” (ho lavorato con coraggio) ed è con questo sentimento che mio fratello e io, insieme a tutti i collaboratori, operiamo ogni giorno. Fedeltà, rispetto delle tradizioni, passione sono gli ingredienti del successo che ci ha permesso di raggiungere importanti riconoscimenti internazionali. Infine ricordo con commozione l’anniversario dei quarant’anni di apertura al pubblico di questo parco». Parco che venne acquistato nel 1941 dall’industriale farmaceutico Giuseppe Carlo Sigurtà giunto a Valeggio per comprare un calesse. Anche ricordando quel fatto a ottobre vi sarà la manifestazione «Sfilate di carrozze e balli dell’800». DURANTE L’INCONTRO Vania Valbusa, assessore comunale all’ambiente, agricoltura ed ecologia, ha ribadito l’importanza del parco come «polo di attrazione per i turisti che visitano Valeggio, invitando a continuare una proficua collaborazione». Durante la conferenza stampa sono state anche premiate le creazioni degli studenti della Nda, la Nuova accademia del Design di Verona, che hanno realizzato, con materiali principalmente di recupero provenienti dal parco (come legno, bambù, rami, foglie) opere di land art, rappresentando il legame tra arte e natura. La famiglia Sigurtà ha scelto di premiare «Per troppo amore» di Stefania Colusso ed Elena Tezza, «Leggerezza» di Paula Martinut e Francesca Cenci e «Ceci n’est pas un miroir» di Florin Coronidi, Giulia Marchi e Martina Marchesini. Novità del 2018 anche la possibilità di girare il parco con la bici elettrica e un’apposita panchina degli innamorati tra le rose. •

A.F.