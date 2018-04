Nuova lista alle elezioni È il Popolo della famiglia

Nuovo ingresso nella politica villafranchese. Il Popolo della Famiglia debutta in città annunciando la sua presenza alle prossime elezioni amministrative del 10 giugno. La compagine, coordinata a livello provinciale da Filippo Grigolini, già candidato sindaco a Verona, e dal segretario Antonio Zerman, si organizza attorno a Francesco Giacopuzzi, al medico Ennio Chiaramonte, all’insegnante dell’istituto comprensivo del capoluogo Riccardo Beghini e a Beatrice Gragnato. «Si sta aggregando un gruppo di uomini e donne determinati a costruire una proposta concreta e valoriale per Villafranca, con una visione politica che affronti i veri problemi della città con lungimiranza», spiega Grigolini. «Abbiamo a cuore il futuro di Villafranca», aggiunge Giacopuzzi, «il bene di ogni famiglia del nostro territorio. E la politica deve tornare a occuparsi della gente in ogni aspetto: dalle politiche culturali e sociali, che non devono solo affrontare le emergenze, ma pianificare azioni per prevenirle, alle scelte urbanistiche o di viabilità, troppo spesso declinate a vantaggio di pochi singoli e raramente della comunità, fino ad arrivare alle politiche del turismo e del tempo libero che negli ultimi anni hanno inciso negativamente sull’immagine del nostro comune». Il gruppo si è incontrato di recente al Caffè Fantoni per tirare le fila della situazione in città e sta dialogando in questi giorni con le forze politiche ascritte all’alveo del centrodestra. «Valuteremo le proposte programmatiche delle altre forze e la loro capacità di integrarle con le nostre: famiglia, lavoro, sicurezza, educazione e servizi al cittadino. Il Popolo della Famiglia è una proposta nuova per Villafranca: i villafranchesi vogliono chiarezza e certezze per i loro figli e per costruire un futuro di vero benessere per tutti», spiegano Chiaramonte e Beghini. «Villafranca è un comune di grande importanza e dinamicità, siamo convinti che il nostro progetto che vede la centralità della famiglia, della vita e della dignità della persona, attraverso proposte concrete, significative e coerenti in tutti i settori, con attenzione al mondo dell’associazionismo e del volontariato, sarà apprezzato dal territorio», aggiunge Zerman. •

Maria Vittoria Adami