Il suo nome è l'ultimo sulla cassetta della posta, al civico 55, della casa grigia in fondo a una corticella di via Nino Bixio. È scritto dopo quello dei nonni Giovanni e Luciana, del papà Marco e della mamma Alina. Leonardo Zorzi era l'ultimo arrivato in famiglia. Sette mesi fa aveva portato uno squarcio di gioia in quella casa. Uno squarcio di luce che solo i bambini sanno portare appena vengono al mondo, coccolati dai genitori e dai nonni.

Ma il suo piccolo cuore ha cessato di battere martedì all'ospedale di Borgo Trento dove era ricoverato da tempo per una patologia congenita, una malattia rara, di quelle che hanno nomi difficili da memorizzare, che era nata con lui sette mesi fa e che se l'è portato via. La notizia ha calato un velo gelido su tutta Villafranca ieri mattina.

M.V.A.