Massagrande non vota più: «Protesto per la Grezzanella»

Lino Massagrande si ritira sull’Aventino. Il consigliere di minoranza della lista civica Noi per voi di Villafranca ha annunciato una protesta in consiglio comunale giovedì: si asterrà su ogni punto in discussione nell’ordine del giorno di tutte le prossime sedute consiliari, finché non sarà risolta l’annosa questione del completamento della Grezzanella, la variante alla regionale 62 ferma al palo da anni. La circonvallazione del centro è costruita per metà e senza il secondo lotto, che la competa arrivando a Sud di Villafranca, è inutile. Nel frattempo il tema del traffico in centro e dell’inquinamento arriva sempre sul tavolo del consiglio comunale. Abbastanza per Massagrande per imbastire una protesta: «Su qualsiasi argomento che il consiglio dovrà affrontare mi asterrò, anche nel caso io fossi favorevole», ha spiegato prendendo la parola durante la discussione sull’ingresso di Villafranca nell’associazione delle città dei motori. «Mi astengo perché Villafranca non si sta muovendo per la Grezzanella, nonostante tutto ciò che viene detto e promesso. Si annunciano impegni e si dice che si sta facendo di tutto, ma siamo a fine febbraio e ancora nulla si muove. Da ora mi asterrò su tutte le votazioni». Un nuovo escamotage, per il completamento della Grezzanella, è stato trovato l’estate scorsa dall’assessore regionale ai lavori pubblici, Elisa De Berti, che ha agganciato l’opera alla competenza di Anas. Quest’ultima, però, potrà occuparsene solo quando il presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, avrà emanato un decreto sulla riclassificazione delle strade di Anas con il quale la società entrerà in possesso delle strade che un tempo sono state sue, come appunto la regionale 62. L’idea è venuta quando Anas è entrata in Veneto strade. Ma il Dpcm non è stato ancora emanato. Si sperava nella firma di Conte entro fine 2018. Poi il traguardo è stato rimandato a questa primavera. «Nel frattempo», ha attaccato Massagrande, «ci vogliono 20 minuti per attraversare via Nino Bixio e via Angelo Messedaglia costantemente oberate di traffico e piene di polveri sottili. Per questo comincio la protesta. Tante questioni da discutere le trovo giuste, ma mi asterrò». Ha risposto il sindaco Roberto Dall’Oca: «L’impegno per la Grezzanella c’è. Va chiusa la conferenza dei servizi che era rimasta aperta e la settimana scorsa ci siamo recati a Venezia per discutere della chiusura dei passaggi a livello con Rfi». Rete ferroviaria italiana, infatti, ha intenzione di chiudere diversi passaggi a livello nella tratta Verona-Mantova che passa per Villafranca. Sono quattro nel nostro Comune e l’intervento sarà legato alla costruzione del secondo stralcio della Grezzanella. Dall’Oca ha spiegato che il consenso alla chiusura di due passaggi a livello sbloccherà il parere negativo di Rfi alla Grezzanella: «E abbiamo dato l’ok per chiuderli solo quando la Grezzanella sarà in costruzione», ha spiegato il sindaco. Dopo questo intervento il consiglio ha approvato la delibera sull’ingresso di Villafranca nell’associazione Città dei motori costituita nel 2008 da quasi una trentina di paesi dell’Anci, che per diversi motivi sono interessati dal mondo dei motori, e dall’arma dei carabinieri e dalla polizia di Stato impegnate in progetti di sicurezza stradale. Nel caso di Villafranca costituisce un requisito l’avere nel suo territorio il museo di auto e moto d’epoca Nicolis. L’adesione all’associazione costerà tremila euro. Il consiglio si è espresso favorevole all'unanimità di maggioranza e minoranza, con la sola astensione, appunto, di Massagrande. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Maria Vittoria Adami