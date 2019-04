«Magalini declassato, colpa di questa filiera politica»

Perché qualche «manina» ha modificato le schede ospedaliere, datate marzo 2018, che definivano il Magalini come «presidio ospedaliero di rete», cioè «spoke»? Chi si è preso la responsabilità di declassarlo a ospedale di base? Se lo chiedono i consiglieri comunali Pd di Villafranca: Isabella Roveroni, Matteo Melotti, Daniele Piangonda e Paolo Martari, che insieme al segretario del circolo, Stefano Corazzina, vergano un comunicato al curaro contro l’amministrazione, spiegando anche per quale motivo abbiano deciso di far conoscere la loro opinione sulle nuove schede ospedaliere con circa tre settimane di ritardo dall’approvazione da parte della Giunta veneta. «È ormai insopportabile il balletto della politica di centrodestra attorno alle sorti dell’ospedale locale», esordiscono. «Dopo 15 anni di disagi per i cittadini rimasti senza ospedale, investimenti per 40 milioni di euro per la nuova struttura e sconfessata la grande menzogna del polo a due gambe, la via crucis del Magalini non è terminata», denunciano. La responsabilità, secondo i consiglieri, è della Lega e del centrodestra che governano il Veneto da più di vent’anni, stessi colori di chi amministra Villafranca. «Una filiera che non funziona», decretano, visto che il ridimensionamento del Magalini ha sorpreso tutti. «Noi crediamo e vogliamo che l’ospedale sia qualificato come nodo di rete, senza se e senza ma», proseguono, «e ci chiediamo: cosa è cambiato in peggio in un anno?». I consiglieri allargano anche lo sguardo all’intero Ovest veronese dove è cresciuto il privato, e cioè i presidi di Peschiera e Negrar, ai quali sono stati riconosciuti nuovi posti letto e nuovi reparti. Il tutto a scapito del pubblico ridimensionato. Secondo la geografia definita dalle attuali schede, da oggi al vaglio della V commissione consiliare di palazzo Ferro Fini, «Legnago e San Bonifacio sono spoke, Villafranca è struttura di base. Negrar e Peschiera sono spoke», sottolineano. Infine, una precisazione sui tempi della presa di posizione, piuttosto tardiva. «Il sindaco Dall’Oca, in una riunione informale convocata lunedì 25 marzo, ci ha proposto di stendere e votare una mozione unitaria a difesa del Magalini. Noi abbiamo chiesto che vengano chiarite le ragioni politiche del declassamento e il sindaco ha accettato di riferire in Consiglio sugli esiti dell’iniziativa, domandando a propria volta di lavorare in silenzio. Condotta che lui stesso ha violato. Prendiamo atto che questi amministrazioni hanno comportamenti inaffidabili», tirano le somme i consiglieri Pd. •

VA.ZA.