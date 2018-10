Lo stop alle auto diesel Euro 3 firmato, in vigore e «segreto»

Firmata in sordina lunedì pomeriggio con entrata in vigore per lo stesso giorno e senza alcuna comunicazione alla cittadinanza, è stata emanata anche a Villafranca l’ordinanza anti-smog che mette al bando le auto diesel Euro 3. L’ordine è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Dopo la firma del sindaco Roberto Dall’Oca, il testo non è stato pubblicato sulla home page del sito del Comune se non nella tarda mattinata di ieri, né è stata diffusa la notizia tramite ComunApp-che avvisa tempestivamente di qualsiasi novità dalla serata di cinema ai turni della raccolta differenziata fino alla viabilità-né tramite gli organi di stampa avvisati per ogni ordinanza dalla polizia municipale o con il punto stampa del venerdì in municipio. Non c’è neppure l’apposita segnaletica che dovrà essere installata a ogni ingresso della città. La settimana scorsa Verona aveva dato notizia del provvedimento con un preavviso di quattro giorni, ed erano sembrati pochi per chi, di punto in bianco, dovrà cambiare l’auto. A Villafranca, invece, neppure un cenno, tanto che ieri mattina il comando della polizia municipale è stato raggiunto da decine di telefonate (la risposta è stata di leggere l’ordinanza nel frattempo pubblicata sul sito) e in molti si sono rivolti, invano, a ComunApp. In merito avremmo chiesto alcuni chiarimenti al sindaco, ma, incalzato da diverse nostre telefonate, non ha risposto al cellulare. L’ordinanza resterà in vigore fino al 31 marzo. Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, non si potrà circolare con auto a benzina Euro 0 e 1, e con auto a Diesel Euro 0, 1, 2, 3, ovvero immatricolate fino al 2005: la classificazione dell’auto è indicata sul libretto di circolazione. Non si possono usare moto e motorini il cui certificato di circolazione o l’idoneità sia anteriore al primo gennaio 2000. Il divieto non vige nei festivi infrasettimanali e al sabato e alla domenica. L’ordinanza villafranchese, a differenza di quella di Verona, non prevede deroghe per chi abbia un reddito Isee inferiore a 16.700 euro o per chi abbia più di 70 anni e magari fatica a cambiare l’auto in quattro e quattr’otto. Sono esclusi dall’ordinanza i mezzi con motore elettrico o ibrido, o alimentati a gpl o a metano, gli autobus di servizio pubblico e turistici, scuolabus, taxi, mezzi che trasportano pasti alle mense o in assistenza domiciliare, veicoli di pubbliche istituzioni o quelli (ma muniti di autorizzazione) che viaggiano per motivi sanitari o che trasportano disabili. Lavoratori dipendenti o professionisti possono viaggiare solo presentando un’autocertificazione (il cui modulo si scarica dal sito del Comune) che attesti che non ci sono mezzi pubblici a disposizione per raggiungere il posto di lavoro. L’autocertificazione si presenta anche in caso di trasporto di bambini a scuola in zone dove non c’è un mezzo pubblico dedicato. Ma in ogni caso vale solo per il tragitto casa-lavoro o casa-scuola. Sono esentati dall’ordinanza turisti con la prenotazione dell’hotel e i veicoli con targa straniera o che trasportano almeno tre persone, le auto di ministri di culto e arbitri, e i mezzi agricoli. Nell’Accordo di bacino padano che coinvolge le città più popolose di Veneto, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna rientra, oltre Verona, anche l’agglomerato urbano: Bussolengo, Buttapietra, Castel d’Azzano, Fumane, Grezzana, Lavagno, Mezzane, Negrar, Pescantina, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Pietro in Cariano, Sommacampagna e Sona. Castel d’Azzano sta valutando, mentre Sommacampagna ha già emanato l’ordinanza uguale a quella di Verona. Buttapietra, invece, si ferma agli Euro 2 a diesel. •

Maria Vittoria Adami