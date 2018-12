Lo 007 elettronico sale sull’auto dei vigili

È micidiale. Lo dicono gli esperti. Potrà calcolare non solo la velocità, ma anche accertare eventuali anomalie burocratiche di ogni veicolo di passaggio in città, da fermo o in movimento. È il nuovo Scout speed, il rilevatore di velocità che debutterà, per la prima volta nel Veronese, a Villafranca e a San Pietro in Cariano. Chiamarlo solo rilevatore è poco, perché il marchingegno montato sull’auto di servizio della polizia municipale svolgerà moltissime funzioni: «È in grado di rilevare la velocità di chi precede la nostra auto in movimento o di chi arriva dal lato opposto», spiega Angelo Competiello, comandante della polizia municipale di Villafranca. «Può essere usato anche da una postazione fissa e riesce a controllare non solo la velocità, ma anche se un veicolo è assicurato o è stato revisionato e, quando ci consentiranno di accedere ai data base, anche se si tratta di auto rubata. È un apparecchio molto efficace». Potrà vedere anche se il veicolo è stato iscritto in determinate liste, come quelle di auto utilizzate per furti o di persone ricercate. Lo Scout speed rileva la velocità con un radar che emette onde verso tutti i bersagli visibili. Durante i pattugliamenti dei vigili urbani, invia all’agente le indicazioni producendo una documentazione digitale dell’infrazione. Peculiarità di questa tecnologia di ultima generazione, inoltre, è che non deve essere presegnalato o visibile. Consente, inoltre, di non impegnare l’agente a puntare di volta in volta il veicolo inseguito, come con gli strumenti attuali che consistono in una telecamera che confronta le immagini del veicolo con la velocità dell’auto di servizio. Villafranca ha acquistato lo strumento un anno fa per 43.798 euro dall’azienda Sintel di Pomezia, in provincia di Roma. La cifra comprende uno sconto di 5.800 euro per la permuta di un vecchio rilevatore di velocità Provvida 2000, e la quota di 3.500 euro per la taratura iniziale obbligatoria in un centro accreditato. Nei mesi scorsi si è dovuto attendere l’arrivo dall’America di alcune componenti e l’iter per la fornitura è stato per questo lungo e non è ancora finito. L’auto della polizia municipale, infatti, su cui è stato già montato lo Scout speed è a Roma in attesa della taratura dello strumento. L’operazione richiederà qualche settimana, perché deve svolgersi sulla pista aeroportuale di Pratica di Mare che va prenotata appositamente. Quindi Villafranca sta attendendo il suo turno. La città, infatti, non è l’unica che si sta attrezzando con questo strumento già adottato a Bologna e in Emilia Romagna, e di recente a Torino e in Piemonte. Ora si sta diffondendo man mano soprattutto nell’Italia Settentrionale e presto arriverà a Milano e a Rimini. Da 32 già esistenti si salirà a 38 Speed scout. In Veneto sono solo a San Donà di Piave e a Feltre, oltre ai due unici veronesi di Villafranca e San Pietro in Cariano. Moderno sì, dunque, ma non del tutto infallibile. Lo Scout speed fatica a beccare chi ha il piede pesante sull’acceleratore in caso di traffico intenso, quando i veicoli si coprono l’un l’altro. Inoltre, quando viene usato in movimento deve essere tarato continuamente dagli agenti che, nel caso percorrano strade extraurbane, devono tenere conto dei limiti di velocità che variano in prossimità di curve o punti cruciali. Non sempre, inoltre, la polizia ha la certezza del limite che vige nella direzione opposta. Di certo, però, lo Scout speed ha l’occhio acuto e se non sarà la velocità, rileverà eventuali «lacune», dalla copertura assicurativa inesistente alla mancata revisione del mezzo. •

Maria Vittoria Adami