Le elezioni rinforzano la Lega «Nostro il candidato sindaco»

Villafranca a trazione leghista. L’asse del centrodestra se ne dovrà fare una ragione perché, forte dei suoi 5.698 voti che l’hanno fatta schizzare dal nulla del 2013 al 31,12 per cento delle politiche, la Lega vuole un proprio candidato sindaco alle prossime comunali. E annuncia una «trattativa veneta». Lo conferma il segretario provinciale Paolo Paternoster, neodeputato: «La Lega ha fatto il pieno di voti. Certo, se si vince, si vince tutti insieme nel centrodestra, ma rivendichiamo il nostro candidato e lavoriamo in questo senso». La linea leghista provinciale prevede la proposta di un suo candidato nei paesi con più di 15mila abitanti dove il partito ha spopolato. «Villafranca è il centro più grande e qui la partita si giocherà a più livelli», continua Paternoster che in settimana riceverà dal segretario locale Cesare Festa la rosa di candidati a sindaco e la lista per il consiglio comunale da comunicare alla segreteria nazionale. «Le trattative si giocheranno a livello regionale per tutti: ci metteremo d’accordo con gli alleati di Forza Italia e Fratelli d’Italia per vedere come collocare i candidati a sindaco in questi centri maggiori. Se la Lega ha qui un super candidato, può cedere in un altro Comune appoggiando la figura scelta dagli alleati. E viceversa. Ma a maggior ragione per Villafranca la trattativa sarà veneta». Paternoster sottolinea anche «l’ottimo lavoro per la composizione della lista» che sta svolgendo Festa: «A lui va la piena fiducia. Avrà la responsabilità e l’onore di portare avanti in piena autonomia questo incarico», conclude auspicando però ora, da Roma, il via libera con il decreto ministeriale che indicherà la data delle elezioni: «Noi chiuderemo con la lista e i candidati per la prima metà di aprile. E spero si vada al voto a maggio, altrimenti rischiamo, come accaduto a Verona, che si arrivi al ballottaggio quando i cittadini sono in vacanza». A Villafranca, il suo, è il partito più pronto per la campagna elettorale che ancora stenta a partire. «Siamo pronti perché ce lo impongono i quasi 6.000 elettori», conclude Festa: «E puntiamo ad avere il sindaco leghista». La Lega dalle politiche è uscita come primo partito a Villafranca con il 31,12 per cento. Della coalizione di centro destra, che ha raggiunto il 49,21 per cento, è lo zoccolo portante: minimo il risultato di Noi con l’Italia (di Flavio Tosi)-Udc, fermo al 2,11 per cento e 386 voti; Fratelli d’Italia è al 4,64 per cento con 850 voti; Forza Italia si è fermata all’11,34 per cento con 2.077 elettori. Meglio di lei ha fatto non solo il Movimento cinque stelle al 25,24 per cento (4.622 voti), ma anche il Partito Democratico con il 15,37 per cento (2.814 voti). Gli elettori a Villafranca sono 13.300. Per le mani Festa ha due o tre nomi papabili per il sindaco. Ma ecco l’identikit del più gettonato: non è commercialista, al contrario di quanto si vocifera, «è maschio, villafranchese Doc e lavora da anni nel pubblico», rivela il segretario locale. Di più non dice. Festa tuttavia annuncia, ed è il primo a farlo a Villafranca, che si candiderà al consiglio comunale. Per lui sarà la terza volta, ma questa inciderà di più visto la carica che ricopre nel circolo. Le carte saranno scoperte giovedì quando la Lega si riunirà «per terminare i lavori». «La lista è composta al 90 per cento. Saranno 24 persone di cui 8 donne. E sarebbe ora anche di un sindaco della Lega a Villafranca, siamo preparati, abbiamo persone capaci e professionali del mondo del lavoro e della politica. Ma dovremo condividerlo con gli alleati che hanno già un nome che, tuttavia, dopo dieci anni di amministrazione potrebbe lasciare il posto ad altri. Dieci anni mi sembrano sufficienti», conclude sibillino. Non fa nomi, Festa. Ma un papabile del centrodestra, amministratore da 10 anni, è Riccardo Maraia. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Maria Vittoria Adami