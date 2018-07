Il cane da guardia della terra nasce a Villafranca. Un cerbero di sei metri e 22 tonnellate d’acciaio per centinaia di componenti di piccolissima e grande precisione che non ha tre teste ma un «occhio di mosca» dalla vista acutissima e veloce.

Si chiama Neosted ed è progettato, costruito, assemblato e testato alla Tomelleri srl, in viale del Lavoro. Neosted è un telescopio a montatura equatoriale, montato in parallelo all’asse terrestre, che scruta il cielo, individua corpi celesti o rifiuti spaziali che potrebbero bucare l’atmosfera schiantandosi sulla terra, li fotografa con 19mila scatti al secondo, consentendo all’Esa di calcolare massa, grandezza e traiettoria del nemico spaziale, lanciare l’allarme ed evacuare la zona terrestre che potrebbe essere colpita.

Non è fantascienza, ma ingegneria che trova concretezza nel capannone in zona industriale dell’ingegnere Raffaele Tomelleri che qui lavora con la sua task force composta dagli ingegneri Pierfrancesco Rossettini, Giovanni Negrini, 40 anni di Villafranca, e, arrivato da poco, il giovane Marco Gaino, 26 anni.

Quello villafranchese è un prototipo, il primo di 34 maxi telescopi commissionati dall’Esa, l’European space agency, da collocare in tutto il mondo perché monitorino i «neo» (near earth object), gli oggetti che si avvicinano alla terra. A settembre sarà consegnato nella sede milanese di Turate della Ohb, gruppo di Brema (Germania) del settore aerospaziale. Un altro andrà in Sicilia, il terzo in un deserto a quattromila metri di quota del Cile. Il progetto ne prevede appunto 34: un paio all’anno. E la speranza è che possano essere tutti commissionati alla fucina villafranchese dove il capannone è stato adattato per lavorare su questo molosso che viene inclinato, perché supera i 4,70 metri della gru usata per costruirlo, e poggia su una struttura d’acciaio e sul pavimento ribassato e rinforzato in cemento.

Maria Vittoria Adami