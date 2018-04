Il segretario Cordioli eletto presidente al Veteran club Bernardi

Il Veteran Car Club Enrico Bernardi, il sodalizio formato dagli appassionati proprietari di auto e moto d’epoca, ha un nuovo presidente. È Arcadio Cordioli, bancario in pensione che è uno dei fondatori del club costituito nel 1983 ed è federato all’Asi (Auto-moto club storico italiano). Ha ricoperto la carica di segretario per decenni. Succede a Silvia Nicolis, reggente per un biennio dopo la morte del padre Luciano ed eletta dall’assemblea dei soci alla scadenza di quel direttivo. Arcadio Cordioli guida un direttivo composto da Francesco Bazzani (presidente onorario), Antonio Genovese (vice presidente), Giorgio Bondioli, Michele Cavazzin, Angelo Di Leone, Antonio Genovese, Roberto Gerosa, Fausto Pozzi (consiglieri) Carlo Alberto Perini e Rosario Renella sono i revisori dei conti, Piero Bortoletti e Giulio Pasquini i probi viri, Michele Cavazzin il segretario. Il Veteran Car Club Enrico Bernardi ha la sua sede e segreteria nel museo Nicolis e conta 640 soci. Il neo presidente dichiara: «Continueremo, come da tradizione ad essere il punto di riferimento dei collezionisti di mezzi di trasporto storici. La nostra segreteria aperta dal martedì al venerdì dalle 14 alle 18.30 e il sabato dalle 10 alle 12, continuerà ad operare fornendo assistenza e informazioni agli associati. Assicuriamo la nostra presenza nelle manifestazioni e nei raduni di auto e moto d’epoca. La vita del club vedrà alcune novità quali l’incentivazione della passione per la collezione di moto d’epoca tra i giovani. Infatti per coloro che possiedono un solo pezzo è previsto un particolare sconto sulla quota associativa. Abbiamo avviato una trattativa con la Regione Veneto per andare incontro ai possessori di macchine ventennali attualmente penalizzati con l’obbligo di pagare il bollo; il club fa da tramite in tema di assicurazione tra il socio e la compagnia assicurativa convenzionata con l’ASI. Un altro obiettivo che ci siamo posti», conclude Cordioli, «è far rivivere e divulgare la conoscenza del padre del motore a scoppio, quell’ Enrico Bernardi al quale è stato intitolato il nostro club. Proprio a Villafranca, nel museo Nicolis c’è il primo motore a scoppio della storia, la Motrice Pia realizzata da Bernardi nel 1883. Intanto ricordo le prossime iniziative alle quali parteciperemo: il 4, 5 e 6 maggio saremo con i nostri soci alla manifestazione organizzata dl Verona Legend Cars alla Fiera di Verona, il 10 maggio organizzeremo il terzo trofeo Luciano Nicolis, il 24 giugno ci sarà la nostra manifestazione sportiva di punta iscritta a calendario ASi: la 22esima edizione della rievocazione storica Stallavena Bosco».

V.C.