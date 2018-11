Grande Guerra in mostra con appello a unità e pace

È la giornata dell’unità nazionale e delle forze armate, ma è soprattutto un giorno di lutto italiano che, attraverso il ricordo della Grande guerra, dramma dalle proporzioni impensabili prima che accadesse, deve essere un monito di pace e unione. E su questo verterà il 4 novembre a Villafranca. L’assessore alla cultura Claudia Barbera ha delineato un programma che andrà oltre il canonico corteo al monumento dei caduti, per lasciare un segno anche nelle nuove generazioni. Per questo ragazzi e scuole sono invitati privilegiati alla mostra che ricorda i 246 caduti villafranchesi nel primo conflitto mondiale, e che sarà allestita da Nazario Barone a palazzo Bottagisio: «I caduti di Villafranca nella documentazione d’archivio». Su due pareti saranno scritti nome, cognome, età, professione e causa di morte di tutti quei giovani morti al fronte. Una sessantina di pannelli, invece, riporteranno documenti originali del Comune e le prime pagine della Domenica del Corriere dell’epoca: «Mettiamo a confronto il messaggio della propaganda con la realtà della guerra nelle famiglie», spiega Barbera. «I documenti dell’archivio consistono in comunicazioni che il sindaco riceve sulla morte dei soldati che a sua volta deve comunicare alle famiglie. Ci sono anche distinte con i valori del militare morto e le polizze», spiega Barone. La mostra sarà visitabile da domani al 18 novembre, dalle 16 alle 19, e l’11 novembre anche dalle 9 alle 12. Le scuole, invece, possono prenotare in biblioteca una visita al mattino. Domenica la giornata si aprirà alle 9.30 con il raduno in piazzale Risorgimento, alla stazione, davanti al monumento del bersagliere. Il corteo sfilerà per il centro, inaugurando la mostra di mezzi e attrezzature dell’aeronautica militare del Terzo stormo, in piazza Umberto I, al castello. «Esporremo un velivolo, alcune tende, la torre di controllo mobile che avevamo allestito ad Amatrice, dopo il sisma, e che ha gestito oltre 400 voli di soccorso in quei giorni», spiega il comandante del Terzo stormo Francesco De Simone, che porta il nome del nonno cavaliere di Vittorio Veneto. «Saranno in mostra le nostre capacità duali ovvero che supportano l’aeronautica, ma che sono anche a disposizione delle comunità civili in caso di emergenze, crisi e calamità naturali». Il corteo si radunerà poi davanti al monumento ai caduti in piazza Giovanni XXIII per la cerimonia. Seguirà la visita all’esposizione di palazzo Bottagisio. La giornata si chiuderà con una proiezione gratuita per tutti del film Noi eravamo, di Leonardo Tiberi, in sala Ferrarini, alle 21, a cura dell’associazione Metropol. «Il film di Tiberi, regista anche di Fango e gloria, presenta un punto di vista diverso della Grande guerra», spiega Giorgio Vincenzi, dell’associazione Metropol. «Ovvero quello degli emigrati italiani in America Latina o negli Usa tornati in Italia per difendere la Patria. La voce narrante è quella di Fiorello La Guardia, che diventerà sindaco di New York, tornato in Italia per condurre gli aerei Caproni. Volevamo affrontare un tema poco conosciuto con questa pellicola che integra le scene girate a veri documentari dell’istituto Luce su Italo Balbo, Caporetto e l’Armistizio del 4 novembre».

Maria Vittoria Adami