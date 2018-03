Gli oli e le caricature raccontano Vangelista

È stato un pittore colto, un raffinato paesaggista, scenografo, insegnante di educazione artistica e disegno per generazioni di villafranchesi e di veronesi. Vittorio Vangelista, chiamato Tino da tutti, è stato anche uno dei giovani protagonisti, come vignettista e ritrattista del giornale Pozza de’ Roschi, della breve stagione degli intellettuali villafranchesi, quasi tutti studenti universitari, che si riunivano al caffè Fantoni nell’immediato dopoguerra. Un personaggio, Tino Vangelista, che non meritava di essere dimenticato. Sul pittore nato a Noventa Vicentina nel 1922, ma trasferitosi giovanissimo a Villafranca dove è morto nel 2000, uno degli artisti villafranchesi contemporanei più interessanti è invece calato da anni un ingiusto silenzio. Oggi, finalmente, una retrospettiva organizzata all’Officina d’arte MiconTi ripara all’oblio ricordando alle vecchie generazioni e facendo conoscere alle nuove l’opera di un artista che ha lasciato nei suoi quadri la testimonianza e i colori della civiltà e del paesaggio veneti, a lui tanto cari. La mostra, aperta fino a venerdì, nasce dalla tenacia di Maria Bellesini, cognata di Vangelista e custode delle sue opere dopo la morte della sorella Milena, moglie di Tino. Oltre alle tele ad olio che abbracciano quasi tutto l’arco della vita dell’artista, si possono ammirare i delicati acquarelli, i disegni, le vignette e le caricature dei personaggi villafranchesi pubblicati sulla Pozza dei Roschi, giornale diretto da Virgilio «Mondo» Cordioli, sul quale collaborava anche Cesare «Cenìn» Marchi destinato a un luminoso avvenire di scrittore e giornalista. Erano giovani con tanta voglia di libertà e desiderio di partecipare con cultura e ironia alla vita cittadina, pronti a fustigare i difetti («Castigat ridendo mores», il loro motto) di una Villafranca che riscopriva la democrazia dopo gli anni bui del fascismo e della guerra. Vangelista la guerra la conosceva bene. Ventenne aveva combattuto nella disastrosa campagna di Russia. Tornato, va ad abitare in una corte di via Pace insieme alla sorella Maria Antonietta, maestra. È un periodo artistico intenso: dipinge, collabora con la Pozza, disegna per il Fantoni la scatola delle sfogliatine, scatola ancora oggi in commercio, e per alcune cantine etichette per bottiglie di vino. Si diploma al liceo artistico di Venezia, frequenta l’Accademia di belle arti a Genova e si iscrive ad Architettura a Venezia. Dopo un periodo nello studio dell’architetto Minghetti a Verona, inizia a insegnare e uno dei primi incarichi è alle medie Cavalchini a Villafranca. Insegna a Garda, Tregnago, Pescantina, San Bonifacio e Verona, dove vive per diversi anni. La pensione lo riporta a Villafranca dove torna a insegnare al Centro di educazione artistica (Cea) e nel Centro per disabili di via Cantore, arte della ceramica, fino alla morte. «Tino merita di essere ricordato», rimarca Maria Bellesini. «Era un gran signore, restio a mettersi in luce come avrebbe potuto fare. Qui si sono dimenticati di lui e questo non è giusto perché ha fatto tanto per Villafranca». La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. •

Morello Pecchioli