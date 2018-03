Gli alimenti nuova frontiera per lo sviluppo dell’artigianato

Lo sviluppo economico passa per il palato nel Villafranchese. Dai dolciumi alla pasta fresca, dai tortellini alla pasticceria, dal latte ai suoi derivati, il settore alimentare è la filiera delle piccole imprese artigianali che, nonostante la flessione economica dell’ultimo decennio, vive un momento estremamente positivo, imponendosi sugli altri. Vanno forte anche la fabbricazione di prodotti in metallo e le confezioni di articoli di abbigliamento, pelle e pelliccia, la fabbricazione di macchinari e la lavorazione del legno (mobili esclusi). È il quadro che Confartigianato Verona traccia del mandamento Villafranchese, presieduto da Massimo Polato, e che racchiude Villafranca, Valeggio, Povegliano, Mozzecane, Nogarole Rocca e Sommacampagna per un totale di 2.253 imprese artigiane, con un massimo di dieci dipendenti, registrate al 30 giugno 2017. Su un totale di 7.924 aziende del comprensorio, dunque, i piccoli artigiani pesano per il 28,4 per cento. Sono 824, su 3.271 Pmi, a Villafranca. Seguono Sommacampagna e Valeggio con 446 e 441 artigiani, Povegliano con 251, Mozzecane con 192 e Nogarole Rocca con 99. Tanti anelli di una catena produttiva che va aiutata nella gestione e nella crescita delle singole attività. Confartigianato Verona dedica per questo al mandamento un ciclo di incontri che partirà lunedì: «La potenza è nulla senza controllo. Come misurare il polso dell’azienda», inserita nel programma Confartigianato Verona on tour. Il percorso cercherà di indirizzare gli artigiani a una maggiore tutela della loro azienda che passa dalla difesa dai pericoli della grande finanza alle tutele assicurative, ma anche da una migliore gestione, mediante software, di magazzino e preventivi che fanno risparmiare tempo e denaro. Le conferenze si terranno in biblioteca a Villafranca, in piazza Villafranchetta, alle 18. Il tema della prima sarà la sicurezza in azienda. Martedì 20 marzo si parlerà, invece, di tutela assicurativa con Itas assicurazioni che affronterà l’ambito della responsabilità civile degli imprenditori e la tutela legale; martedì 3 aprile si passerà alla pratica con la gestione del magazzino in collaborazione con Exe Progetti per parlare di software gestionali; lunedì 16 aprile, invece, si parlerà di preventivi con Tecno progett software che illustrerà programmi che semplificano la vita dell’impresa; giovedì 3 maggio si chiuderà con «La tutela del patrimonio», in collaborazione con Fineco. Saranno analizzati gli aspetti della tutela del credito, il passaggio generazionale, la difesa dal mondo della finanza. L’adesione è gratuita e impegnerà i partecipanti a prendere parte all’intero ciclo di incontri, con una promozione: «Offriamo ai nostri associati che portano con loro colleghi non aderenti a Confartigianato un meccanismo premiale sui servizi messi a disposizione da Upa servizi, la società che affianca l’associazione e lavora per le imprese», spiega Polato. «È un format impegnativo studiato per essere efficace, considerato che i nostri piccoli imprenditori amano la concretezza, ma soprattutto hanno ben chiara la correlazione tra il tempo e il lavoro», spiega Valeria Bosco, segretario di Confartigianato Verona. «Abbiamo individuato cinque aree di interesse, anche raccogliendo opinioni sui loro bisogni di approfondimento. Partiremo con la sicurezza sul lavoro, che non perde mai di importanza, soprattutto in relazione con l’alternanza Scuola-Lavoro, che porta nelle aziende gli studenti. E poi la tutela assicurativa, aiutando gli imprenditori, che magari pensano di essere coperti, a verificare la loro situazione». Per iscriversi: 045.9211555. •

Maria Vittoria Adami