Festival di sfogliatine con calici di vino

Sfogliatine e calici di vino. Sbarca in centro, questo fine settimana, il festival del gusto «Sweet and wine Villafranca», una versione di Hostaria Verona adattata alle tipicità villafranchesi. Da oggi alle 18 a domenica, la parte di corso Vittorio Emanuele II vicina al castello sarà chiusa al traffico. Lì saranno allestiti gli stand delle cantine vinicole del Veneto, ma anche di altre regioni italiane e di Francia e Austria che serviranno vini dolci da degustare con la sfogliatina, prodotto tipico di Villafranca sfornata per l’occasione dalle pasticcerie della città: Fantoni, Roveda, Molinari e San Giorgio. La Scuola europea di sommelier Veneto guiderà i partecipanti insegnando le modalità di degustazione e abbinamento. Ogni sera, inoltre, ci saranno dei concerti. Tra i cibi salati da assaggiare non mancheranno il Monte Veronese e altri prodotti del Trentino e dell’Italia centrale. Il pubblico può accedere gratuitamente alla manifestazione. Si pagano alla cassa solo i gettoni per le degustazioni: 10 per 15 euro. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Hostaria di Enrico Garnero e Alessandro Medici. «Valorizza il nostro dolce principe che vogliamo sia riconosciuto a livello regionale per questo presenteremo in Regione un disciplinare», spiega il sindaco Roberto Dall’Oca. «Oltre alla nostra sfogliatina la manifestazione valorizzerà il centro tenendosi nel nostro salotto ai piedi del castello», aggiunge l’assessore alle manifestazioni Luca Zamperini. «Parteciperanno cantine anche dall’estero che porteranno lontano l’immagine di Villafranca. Vogliamo sia una kermesse di qualità da calendarizzare come LibrarVillafranca». L’idea è quella di proporla, dunque, in maniera stabile. E la cosa piace ai pasticceri: «Finalmente per la prima volta una manifestazione di nota per la sfogliatina». «Questa manifestazione centrata sulle tipicità di Villafranca ha grandissime capacità di crescita», assicura Garnero. «Sarà un appuntamento di stile e di educazione, dedicato a tutti anche ai bambini», aggiunge Medici, «che assaggeranno le sfogliatine». Ci sarà il Consorzio di tutela Monte Veronese. «Chiederemo», spiega Andrea Giagulli, «di inserire il burro della Lessinia nel disciplinare delle sfogliatine». •

M.V.A.