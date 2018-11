Esilio concluso per i fumetti La sagra torna nel castello

Colpo di teatro dal mondo dei supereroi. La Sagra dei Fumetti tornerà al castello di Villafranca. Per la settima edizione la rassegna dedicata agli eroi di fumetti e al mondo dell'illustrazione riprenderà posizione nel complesso scaligero. Qui vi aveva debuttato nel 2013, ma tre anni fa aveva levato le tende per piantarle a Verona, sui tre campi di calcio di San Procolo. Colpa dell'erba del sindaco. L'allora primo cittadino Mario Faccioli, infatti, aveva posto molti paletti alla fiera perché pubblico e stand, a suo dire, rovinavano il manto erboso da poco sistemato. Ora gli organizzatori annunciano il ritorno a Villafranca, l'8 e 9 giugno 2019, con l'assessore alle manifestazioni Luca Zamperini che aveva accolto come assessore le prime edizioni della sagra e poi guardato con disappunto, dai banchi della minoranza consiliare, il trasferimento dell'appuntamento a Verona. «Per noi è una grande gioia riportare la sagra al castello», spiega Andrea Lucchi di Think Comics. «La manifestazione è nata proprio qui e questa è la sua collocazione naturale. C’è un ottimo dialogo con l’amministrazione comunale. Abbiamo numerosi obiettivi comuni che porteranno a una proficua e duratura collaborazione. Il castello è sede fantastica e, per noi, questo è un ritorno a casa». Gli fa eco Zamperini: «Riportare la Sagra dei fumetti al castello era uno dei nostri obiettivi. Vogliamo che questo evento, molto apprezzato, torni a essere un appuntamento fisso nel nostro calendario delle manifestazioni. Si riparte dunque con grande entusiasmo e lavoreremo con gli organizzatori affinché possa essere una festa dentro e fuori il castello, in grado di coinvolgere il centro della città, le famiglie, i commercianti e le scuole». La Sagra dei fumetti è l’evento dedicato al mondo Comics e dei cartoni animati più importante del Nord Est italiano e di Verona, e tra i più interessanti del panorama nazionale. È un evento unico nel suo genere perché non vuole essere una fiera di settore, ma una festa per tutti: appassionati, cultori, ma anche bambini e famiglie. Si distingue per questo da altri eventi simili. La Sagra a Villafranca ha, infatti, ospitato autori di rilievo del panorama nazionale e internazionale, presentazioni di opere inedite e spettacoli con personaggi noti del settore, disegnatori e illustratori come Milo Manara, Sio, Giancarlo Alessandrini e Walter Trono. E ancora case editrici e autori, cantanti del genere musicale legato a questo mondo, da Cristina D'Avena ai Poveri di Sodio, cosplay noti come Giorgia Vecchini. Nel 2015 avevano fatto tappa il pupazzo Uan, eroe degli anni Ottanta, e 90 espositori tra fumettisti, editori e rivenditori di manga e libri sui cartoni giapponesi. E ancora i personaggi di Shockdom, casa editrice che alla sagra aveva festeggiato i suoi 15 anni con il direttore Lucio Staiano e tutti i suoi autori: Sio, Angela Vianello, Jessica Cioffi, Gaunt Noir, Bigio, Albo, Dado, Eriadan, Fraffrog. •

Maria Vittoria Adami