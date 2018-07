Costruito qui il telescopio che difende il nostro pianeta

Il cane da guardia della terra nasce a Villafranca. Un cerbero di sei metri e 22 tonnellate d’acciaio per centinaia di componenti di piccolissima e grande precisione che non ha tre teste ma un «occhio di mosca» dalla vista acutissima e veloce. Si chiama Neosted ed è progettato, costruito, assemblato e testato alla Tomelleri srl, in viale del Lavoro. Neosted è un telescopio a montatura equatoriale, montato in parallelo all’asse terrestre, che scruta il cielo, individua corpi celesti o rifiuti spaziali che potrebbero bucare l’atmosfera schiantandosi sulla terra, li fotografa con 19mila scatti al secondo, consentendo all’Esa di calcolare massa, grandezza e traiettoria del nemico spaziale, lanciare l’allarme ed evacuare la zona terrestre che potrebbe essere colpita. Non è fantascienza, ma ingegneria che trova concretezza nel capannone in zona industriale dell’ingegnere Raffaele Tomelleri che qui lavora con la sua task force composta dagli ingegneri Pierfrancesco Rossettini, Giovanni Negrini, 40 anni di Villafranca, e, arrivato da poco, il giovane Marco Gaino, 26 anni. Quello villafranchese è un prototipo, il primo di 34 maxi telescopi commissionati dall’Esa, l’European space agency, da collocare in tutto il mondo perché monitorino i «neo» (near earth object), gli oggetti che si avvicinano alla terra. A settembre sarà consegnato nella sede milanese di Turate della Ohb, gruppo di Brema (Germania) del settore aerospaziale. Un altro andrà in Sicilia, il terzo in un deserto a quattromila metri di quota del Cile. Il progetto ne prevede appunto 34: un paio all’anno. E la speranza è che possano essere tutti commissionati alla fucina villafranchese dove il capannone è stato adattato per lavorare su questo molosso che viene inclinato, perché supera i 4,70 metri della gru usata per costruirlo, e poggia su una struttura d’acciaio e sul pavimento ribassato e rinforzato in cemento. «Questi telescopi», spiega Tomelleri, «non servono per l’osservazione del cielo, ma per controllare i corpi veloci che cadono sulla terra: rottami spaziali, corpi celesti come bolidi e piccoli solidi». L’Esa li monitora in remoto e ne controlla l’attività. Ogni Neosted, con il suo «occhio di mosca» da 16 ottiche che esplorano altrettante sezioni di spazio (concepito a Padova dall’ingegner Roberto Ragazzoni e realizzato a Villafranca), si muove velocemente a 7 gradi al secondo per scrutare l’universo. Si compone e si scompone in quattro macrogruppi di componenti, per essere trasportato in due container ovunque serva. Tutto è partito circa cinque anni fa (ma trovata la ricetta ora bastano 8 mesi per costruirne uno). L’Esa ha chiesto 34 Neosted che costano milioni di euro, commissionandoli a Ohb che ha trovato i fondi in Lussemburgo alla Hitech, consulente ingegneristica italiana, che si è rivolta alla Tomelleri. Il telescopio è un prodotto tutto tricolore: dal progetto alla fornitura delle materie prime. La Tomelleri si appoggia alla Phase di Genova per la movimentazione delle parti con motori; progetta componenti realizzati dalla Fustel, officina meccanica di precisione di Verona; si appoggia alla Formech, per la lavorazione e perforazione dell’acciaio, e alla Sirio, sempre veronesi. Infine ha trovato, e Tomelleri ci tiene a sottolinearlo, il finanziamento della Unicredit. «Trovare finanziatori che credano in un progetto a lungo termine è davvero difficile», spiega l’imprenditore villafranchese. «Il Neosted», spiegano gli ingegneri, «resta in osservazione. Capta un oggetto, lo segnala a tutti gli altri e lo fotografa. Ma è usato anche per la mappatura dei rottami nello spazio». Azione preziosa perché i corpi solidi sono un pericolo se entrano nella traiettoria delle navicelle lanciate nello spazio. Nata come azienda per la progettazione di macchine per le misurazioni tridimensionali, dal ’94 la Tomelleri si occupa anche del settore dell’astronomia. Dal 2002 si è specializzata in telescopi come lo Shark, che studia gli esopianeti, ovvero individua i corpi celesti extra solari permettendo di vedere anche se vi è presenza di metano o di ossigeno. Dello Shark la Tomelleri progetta i componenti (20 dispositivi a loro volta costituiti da 20 pezzi ciascuno di altissima precisione) e li assembla. «A noi», conclude Tomelleri, «chiedono prestazioni. E le forniamo». La Tomelleri srl nel campo dell’astronomia lavora con partner di Stati Uniti, Lussemburgo, Germania, Spagna e Italia. Ha iniziato con la realizzazione di componenti per i «large binocular telescope» di matrice americana per il 50 per cento e per il 25 tedesca e per l’altro 25 per cento italiana. Partecipa al progetto per il sensore di fronte d’onda che permette di migliorare la visione da terra delle immagini dei corpi celesti correggendo l’effetto tremolante provocato dall’atmosfera. Inoltre l’industria collabora con l’istituto nazionale di astrofisica e al progetto Eelt, l’European extremly large telescope, un telescopio dal diametro dello specchio primario di 39 metri che sarà collocato in Cile e per il quale l’industria Tomelleri fornirà supporti idrostatici e di movimentazione di specchi e portelloni. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Maria Vittoria Adami