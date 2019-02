Attacco alla Grezzanella mai completata

Minoranza all’attacco sulla Grezzanella. I temi viabilità, sicurezza e qualità della vita di Villafranca sono tornati in consiglio comunale richiamati dall’opposizione Pd, con Paolo Martari e Matteo Melotti, e di Lino Massagrande della civica Noi per voi. Martari ha richiamato un impegno politico sulla variante alla regionale 62 che attende il completamento. «L’amministrazione ripete che sta correndo, ma è tutto impantanato e discutiamo sul nulla», ha accusato Martari. «È stata tirata la volata alle elezioni per il presidente della Provincia Scalzotto, non portando a casa alcunché per Villafranca. Nel frattempo in Provincia si propongono finanziamenti per la strada di Illasi. Il sindaco si spenda con Scalzotto per avere denaro. La città ne ha diritto, visto che già ne è stato soffiato all’ultimo dalla strada di Marzana». Martari, pur sapendo che il finanziamento della Grezzanella non dipende dalla Provincia, ha comunque chiesto che l’ente faccia la sua parte (proprio i Palazzi Scaligeri segnalano le priorità viarie alla Regione). Il consigliere ha chiesto al sindaco Roberto Dall’Oca, in virtù dei rapporti politici amichevoli con Scalzotto, di spingere sul tema e ha concluso: «La Provincia prima si occupi delle opere di cui doveva preoccuparsi. Inoltre avete relazioni politiche privilegiate in Regione. Applicatevi». «Non nego il bel rapporto con Scalzotto, ma è difficile che la Provincia finanzi milioni per la Grezzanella», ha risposto Dall’Oca. «Fatta la conferenza dei servizi sulla variante alla 62 ci muoviamo con Rfi». Proprio ieri era in programma un incontro a Venezia per definire le modalità di eliminazione dei quattro passaggi a livello della rete ferroviaria Verona-Mantova su territorio villafranchese. L’operazione sarà legata alla costruzione della Grezzanella. Quanto alla variante alla Sr62 il sindaco ha ribadito che si attende solo la firma del presidente del Consiglio Giuseppe Conte: «Siamo ragionevolmente ottimisti che a breve avremo risposte concrete», ha concluso. Il riferimento è al «decreto del presidente del consiglio dei ministri», il Dpcm, che doveva essere emanato entro fine 2018 sulla riclassificazione delle strade con il quale si fa passare in carico ad Anas alcune arterie stradali italiane, appartenutele in passato, tra cui la regionale 62 e quindi anche la sua variante, come annunciato in agosto dall’assessore regionale ai lavori pubblici Elisa De Berti. Quest’ultima aveva trovato nelle maglie del decreto per Anas, nel frattempo entrata in Veneto strade (la partecipata regionale da sempre competente per la Grezzanella), la soluzione per la costruzione della circonvallazione alla città. Ma solo con il Dpcm Anas si riprenderà in carico le strade ottenendo dal Governo anche un fondo per manutenzioni e nuovi investimenti. Sulla Grezzanella si è espresso anche Massagrande: «Mi auguro che la corazzata che avete messo in piedi con le vostre forze politiche possa smuovere la situazione. Nel frattempo, però, ci sono nodi da affrontare come il traffico in via Nino Bixio: sia aperta la strada per Valeggio». Su via Bixio anche Melotti è intervenuto proponendo che nel frattempo si proceda con la tangenziale Sud per stralci, per non attendere i tempi lunghi della Grezzanella. •

Maria Vittoria Adami