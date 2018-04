Alice nel paese dei suoi quadri Aperta la mostra che la ricorda

In bicicletta per le strade di campagna con tele e cavalletto legati al portapacchi, e pennelli e colori nelle borse. Anima del paesaggio campestre di Villafranca degli anni Cinquanta-Sessanta, la pittrice Alice Pavanato sfrecciava lungo il Tione e tra corti rurali per immortalare fiori di campo, rive selvagge e casolari. Sono il fil rouge delle sue tele insieme a vasi di fiori dai colori pastello, piatti di frutta, volti e scorci del castello scaligero che ne hanno fatto un’artista di fama nazionale. Ora Villafranca la riscopre con la mostra «Alice Pavanato. La brezza dell’anima», organizzata dall’associazione MiconTì, presieduta da Francesco Nicolardi, che in corso Vittorio Emanuele II, 160, espone 45 sue tele, di collezioni private, fino al 19 aprile, tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, a ingresso libero. È un’occasione per i villafranchesi di ritrovare la pittrice, nata a Reggio Emilia nel 1902, ma villafranchese d’adozione: sua la villetta di primo Novecento in via Roma dove ha abitato fino alla morte avvenuta nel 2001. «Alice Pavanato è rimasta nell’immaginario di tanti villafranchesi», spiega il giornalista Morello Pecchioli, che firma il catalogo della mostra. «È curioso il destino di questa pittrice che in vita era talmente legata alle sue opere che non voleva venderle. E dopo la sua morte sono andate a ruba. Due volte curioso l’atteggiamento dei villafranchesi: hanno un enorme rispetto della pittrice, la considerano grande a livello intuitivo, ma senza conoscere la sua storia, senza aver partecipato alla sua vita». Giunta a Villafranca in tenera età, Pavanato ha iniziato a coltivare la passione per la pittura quando, poco più che diciottenne, iniziò a frequentare le lezioni ogni martedì (e lo fece per cinque anni) di Giuseppe Zancolli, artista già noto alle biennali organizzate dalla Società di Belle Arti di Verona. All’Accademia Cignaroli e al liceo artistico affinò mezzi e tecniche espressive. E per 35 anni insegnò disegno e calligrafia alla scuola di avviamento professionale di Villafranca. «Alice entrò talmente bene in confidenza con il linguaggio artistico e con la calda tradizione coloristica veneta», continua Pecchioli, «che le sue opere furono accettate alle Biennali di Verona, alla Mostra europea del piccolo formato di Roma, alla quindicesima Biennale Triveneta a Padova, alla collettiva Bevilacqua La Masa a Venezia nel 1928. E non era facile superare il giudizio di quelle giurie composte dai più importanti maestri della pittura italiana: da Semeghini a Zancolli, da Milesi a Nino Barbantini, lo scopritore dei giovani artisti, da Beraldini a Zamboni, Pigato, Casarini, Farina, Vitturi». Silenziosa, isolata, attenta, introspettiva e poetica nel ritrarre i suoi soggetti, Pavanato è stata definita un caso a sé stante nel ricco contesto pittorico del Novecento veronese e veneto, e una delle esperienze artistiche italiane più significative del secolo scorso. «Fu definita artista del silenzio e paesaggista della solitudine», conclude Pecchioli. «E lo fu. Raccontò la sua anima, confidò le vibrazioni più intime del suo io intrecciando taciti dialoghi con gli oggetti, i frutti, le nature morte, i fiori dei quali coglieva la bellezza straordinaria della natura. E le delicatissime visioni del nostro territorio che Alice ha dipinto interpretando il nostro modo di vedere e di amare Villafranca. Vediamo in queste sue case, nelle campagne, nei paesaggi, nei fremiti leggeri degli alti pioppi, nelle acque del Tione, nell’immobilità della solarità estiva, nella sua anima, la nostra anima. Questa mostra restituisce a Villafranca l’eco di stagioni lontane e la bellezza intoccabile di un’anima che non aveva confini, che si stupiva con dolce melanconia di fronte al miracolo del fioruccio umile dimenticato in un angolo ma in prodigioso legame con l’arcano della vita». •

Maria Vittoria Adami