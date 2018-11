Aeroporto, tutti i rumori da mitigare

Aeroporto sì, ma a che prezzo per i cittadini? Se lo chiedono i consiglieri di minoranza del centrosinistra di Villafranca che hanno depositato all’attenzione del sindaco Roberto Dall’Oca un’interpellanza. Sul piatto c’è la preoccupazione legata ai piani di monitoraggio del rumore e della qualità dell’aria di Villafranca in relazione al transito di aerei e quindi alle ripercussioni sugli abitanti della città. La domanda trova fondamento nell’ approvazione di un masterplan sulla compatibilità ambientale del Valerio Catullo, pubblicato con decreto ministeriale nel luglio 2017. Piano di lungo raggio, visto che prende in considerazione un periodo che si concluderà solo nel 2030. «Questo importante documento prevede che venga definito un accordo territoriale coordinato da Arpav e tra i cui attori vi è il comune di Villafranca. In tale accordo dovranno essere condivise le tipologie, le qualità, le modalità e i tempi di attuazione degli interventi di mitigazione e compensazioni ambientali», sottolinea l’opposizione. La minoranza, nell’interpellanza firmata da Matteo Melotti, Isabella Roveroni, Paolo Martari e Daniele Pianegonda, si chiede a che punto di questo percorso sia l’amministrazione comunale. Specificando, per altro, che il primo passo da compiere, quello relativo all’accordo con Arpa Veneto, avrà come termine ultimo il 2020. L’intesa, spiega ancora la minoranza, prevede che ci sia un costante controllo della qualità dell’aria attraverso un adeguato numero di postazioni fisse di rilevamento. Inoltre, per quanto riguarda la rumorosità legata alle attività di sorvolo sopra alle aree residenziali di Villafranca e Sommacampagna, «dovrà essere eseguito un rilievo puntuale del livello acustico sui singoli edifici più esposti». In occasione dell’approvazione e dell’attuazione del documento, avvenuta in Consiglio nell’aprile del 2017, ribadisce il centrosinistra, l’allora amministrazione «aveva specificato che si sarebbe impegnata a individuare specifiche azioni di mitigazione e di compensazione ambientale come procedure antirumore e il miglioramento dei requisiti acustici passivi degli edifici», ma che al momento della deliberazione «non erano ancora state definite». La domanda che si pongono, e che verrà discussa nel prossimo Consiglio comunale, è la seguente: a che punto è questo percorso? «Vogliamo sapere se l’accordo territoriale indicato nel quadro prescrittivo del documento approvato nel luglio del 2017 è stato già approvato e quali sono le eventuali decisioni prese». La minoranza chiede inoltre: «se i piani di monitoraggio dell’aria e del rumore siano stati già definiti, nonché quali sono le proposte in termini di compensazione e mitigazione ambientale che l’amministrazione intende mettere in campo e in che termini». Tenendo poi conto che il traffico dell’aeroporto in questo ultimo periodo è aumentato, i consiglieri sottolineano quanto sia importante avere informazioni e rassicurazioni sulla qualità dall’aria in tutta l’area interessata e sul livello di inquinamento acustico. «Senza creare inutili allarmismi, va messo in atto un piano di monitoraggio e di verifica dell’aria che respiriamo e dei rumori che sentiamo. È un’attività preventiva indispensabile per poter assumere coscientemente le decisioni che saranno necessarie», conclude la minoranza. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Nicolò Vincenzi