Addio ai passaggi a livello e strade stravolte

Quello a Nord di Villafranca, in località Fornaci. Quello in centro in via Trieste e quello poco distante a Sud in località Valene. Infine quello di Pizzoletta. Sono i quattro passaggi a livello ferroviari sulla linea Verona-Modena inseriti nell’elenco dei 50 veneti che Rete ferroviaria italiana, in accordo con la Regione, intende sopprimere. Non saranno, quindi, sostituiti con sottopassi o ponti, ma verranno chiusi e si lavorerà con una nuova viabilità che convogli le auto al passaggio a livello più vicino. La notizia è arrivata da Venezia all’improvviso, comunicata dall’assessore regionale ai lavori pubblici, Elisa De Berti, anche se il sindaco Roberto Dall’Oca frena l’entusiasmo lagunare: «È ancora tutto in alto mare», spiega. «C’era un problema sulla linea ferroviaria Verona-Rovigo e si sono liberati dei fondi che, oltre alla linea in questione, sono stati dirottati su altri caselli. L’operazione», continua il sindaco, «punta ad accorpare i passaggi a livello periferici sopprimendone alcuni e costruendo delle bretelline di collegamento al passaggio più vicino. Già in fase di redazione del Pat avevamo una sorta di obbligo di studiare quali chiusure effettuare». Le sbarre in località Fornaci sono meno utilizzate e si trovano a metà strada, in linea d’aria, tra il sottopasso di Cascina Verde e il sovrappasso di Le Chè. La chiusura del passaggio di Valene, invece, bloccherà la possibilità a chi è sulla 62 di prendere la strada per Grezzano percorrendo un rettilineo campestre a prima vista nascosto e sconosciuto, ma utilizzato dagli automobilisti che si spostano in campagna o che cercano alternative per evitare il traffico in centro. Dal valico di via Trieste, invece, passano famiglie e ciclisti diretti al Fontanin che avrebbero la strada bloccata. «Non c’è ancora nulla di definitivo», chiarisce però il sindaco, «andrebbe in discussione anche la ciclabile delle Risorgive». La soppressione dei quattro passaggi, infatti, per Villafranca è strettamente connessa con la costruzione della Grezzanella. Le opere di viabilità da realizzare andranno coordinate con i lavori della variante alla 62 ed Rfi e Veneto Strade (che costruirà la circonvallazione villafranchese) si dovranno coordinare sia per la fase progettuale sia per le tempistiche dei lavori e le fasi di cantiere. Ma la Grezzanella è ancora in attesa del passaggio sotto la competenza di Anas annunciato in estate e che doveva avvenire entro l’anno. In merito ai passaggi a livello l’assessore De Berti ha annunciato l’arrivo di ulteriori 30 milioni oltre ai 117 già stanziati con il protocollo d’intesa tra Regione e Rfi del 2017. «È emersa nel frattempo l’opportunità di concentrare l’attenzione sui punti di intersezione a raso tra binari e strada la cui eliminazione è più semplice e meno onerosa, limitando più costose opere sostitutive come sottopassi o cavalcavia. Questi 30 milioni di euro stanziati da Rfi sono finalizzati a questo genere di interventi». Serviranno per sopprimere 50 passaggi a livello: 18 caselli sulla Verona-Rovigo, compresi due a Isola della Scala, e i quattro villafranchesi sul tratto veneto della Verona-Modena. Sempre in Veneto ci sono poi tre valichi sulla Vicenza-Schio, uno sulla Vicenza-Treviso, due sulla Treviso-Calalzo, uno sulla Treviso-Portogruaro e cinque sulla Bassano-Padova. L’accordo prevede che la Regione progetti e conduca gli interventi, finanziati integralmente da Rfi. Secondo De Berti la chiusura dei passaggi influirà positivamente sulla regolarità del servizio ferroviario. Negli ultimi due anni, in Veneto, ne sono stati chiusi 40. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Maria Vittoria Adami