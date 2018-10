La prevenzione sanitaria oggi si fa sulla strada

La prevenzione sanitaria, a Vigasio, si fa sulla pubblica via. Oggi, nell’ambito di Quattro ruote di speranza, iniziativa che è organizzata da Fevoss Santa Toscana di Verona, sono strada alcuni medici dell’Asl 9 scaligera. Nel Camper della solidarietà, che è nell’area della Fiera della polenta per tutta la giornata, è possibile ricevere informazioni su rischi per la salute, prevenzione e miglioramento degli stili di vita e svolgere l’autotest della glicemia, mentre la Federazione medici pensionati si occupa della misurazione della pressione. Alle 16, poi, nel Palazzetto dello Sport, c’è una conferenza intitolata Stili di vita e prevenzione senologica. Intervengono Marta Zaninelli, direttrice dell’oncologia di Villafranca, Daniela Marcer, che si occupa di epidemiologia, la radiologa Francesca Fornasa e il direttore della ginecologia di Villafranca e Bussolengo Marco Torrazina. La conferenza è introdotta da Michele Romano, in rappresentanza di Fevoss, e da Arianna Capri, vicepresidente di Federfarma Verona, che illustrerà il ruolo delle farmacie nello screening. «Abbiamo aderito con entusiasmo alla proposta di Fevoss, che si affianca a tutte le iniziative dell’ottobre rosa, mese della prevenzione, in cui i medici della nostra Ulss sono coinvolti», spiega Daniela Marcer. Quanto alla ventiduesima Fiera della polenta, va detto che la manifestazione organizzata per mercoledì sera scorso da Associazione nazionale di azione sociale è stata un successo. Sono infatti stati tutti occupati i duecento posti della cena, nel corso della quale sono stati consegnati i premi solidarietà che, fra gli altri, sono andati al presidente uscente della Provincia Antonio Pastorello, al calciatore Dario Sottovia, al presidente dei donatori di sangue San Francesco Flavio Bertaiola ed al portavoce nazionale Anas Antonio Lufrano. I prossimi appuntamenti prevedono, fra l’altro, per questa sera alle 21 la rappresentazione, da parte della scuola di teatro dei ragazzi, della commedia Correva l’anno della Girella, e per domani un’esibizione di motocross.

LU.FI.