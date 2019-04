La carovana dello sport per includere i disabili

L’inclusione delle persone con disabilità è realizzabile partendo dallo sport. È questo il messaggio che porta con sé la Carovana dello sport integrato che sta avendo Vigasio come unica tappa in Veneto. Si tratta di un’iniziativa promossa dal Centro sportivo educativo nazionale, e sostenuta dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. È partita a metà marzo da Palermo e, prima di arrivare a Vigasio, ha toccato nove regioni, fermandosi a Reggio Calabria, Brindisi, Napoli, Pescara ed Ascoli Piceno. Il prossimo appuntamento è previsto a Lignano Sabbiadoro. L’arrivo della carovana è stato festeggiato ieri mattina davanti al municipio da un nutrito gruppo di allievi delle elementari e medie, che hanno accolto gli ospiti sventolando le bandiere della carovana, oltre che dal sindaco Eddi Tosi, con tanto di fascia tricolore, e dall’assessore allo Sport Diego Campedelli. I partecipanti all’iniziativa-si tratta di una trentina di persone, di cui una parte consistente ha disabilità di vario tipo, provenienti da varie regioni italiane-ieri pomeriggio hanno partecipato ad un’attività formativa dedicata ad insegnanti e operatori dei settori sportivo, sociale e socio-sanitario. Questa mattina, alle 10, nel palazzetto dello sport in via Alzeri, ci sarà invece un incontro dimostrativo di Football integrato. Si tratta di una nuova disciplina ispirata a calcio, baskin e pallamano che può essere praticata da atleti di tutti i livelli.

LU.FI.