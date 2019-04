La carovana dello sport fa tappa qui per due giorni

Vigasio è tappa unica, per il Veneto, di un’iniziativa sostenuta dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. È la Carovana dello sport integrato. Questa è un’iniziativa che è stata avviata a marzo e sta toccando le regioni italiane, con lo scopo di promuovere l’integrazione sociale delle persone con disabilità e l’accoglienza delle diversità attraverso lo sport. La tappa di Vigasio della carovana si svolgerà in due giornate, all’interno del Palazzetto dello sport, in via Alzeri. Per oggi sono previsti due appuntamenti. Alle 11.30 ci sarà un incontro pubblico nel quale sarà presentata la Carta dei valori dello sport integrato, mentre alle 14.30 è previsto un incontro formativo dedicato ad insegnanti, operatori del settore sportivo, del sociale e del mondo socio-assistenziale. Domani alle 10, ci sarà una partita dimostrativa di football integrato. Questa è una nuova disciplina, che ha regole studiate in maniera tale da garantire la possibilità di partecipare agli incontri ad atleti di tutti i livelli. •

LU.FI.