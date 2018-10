Il pizzaiolo Facci va forte su Sky

Buona la prima per Alessandro Facci, 32 anni, il pizzaiolo di Forette di Vigasio, concorrente su Sky alla puntata d’esordio del concorso gastronomico Master Pizza Champion 2018. Titolare del locale Facci la pizza di via San Martino 13/a, ha conquistato i telespettatori con la sua pizza Sicilia 2.0. «Voglio ringraziare innanzitutto tutte le persone che in questa settimana mi hanno scritto e chiamato, veramente non mi aspettavo tutto questo seguito», confessa. «Ora mi concentro sulla prossima prova (in onda lunedì alle 20.15 su Canale Italia 83, Sky 913 e in streaming, ndr). Mi richiedono una farcitura con prodotti della mia regione e ho un’idea di quello che potrà essere». Master Pizza Champion è l’unico format televisivo interamente dedicato al mondo della pizza. Molte sono le novità, a cominciare da un’ambientazione completamente nuova, in stile industrial, dello studio televisivo. Rinnovati anche la giuria che vede l’ingresso di una nuova chef che completa così il trio di professionisti che siedono al tavolo dei giudici già composto dal campione del mondo di pizza Luciano Passeri e dal responsabile settore pizzeria di una nota azienda molitoria Tiziano Casillo. È Ilenia Bazzacco, cuoca e conduttrice di Due chiacchiere in cucina, ad avere l’arduo compito, assieme ai colleghi, di assaggiare e giudicare le pizze dei concorrenti in gara. Non mancheranno gli ospiti d’eccezione, professionisti di alto livello che presenzieranno durante le diverse puntate in cui i concorrenti si cimenteranno in sfide tanto speciali quanto temute come quella dedicata alla pizza napoletana e alla pizza dessert. Le puntate vedranno i concorrenti messi alla prova, ma al tempo stesso consentiranno loro di dimostrare le loro conoscenze sulle materie prime e la competenza acquisita nella creazione di diversi impasti con combinazioni di gusto a volte originali e sorprendenti. Le sfide si faranno sempre più agguerrite tra i concorrenti per rimanere in gara e la tensione salirà ad ogni eliminazione. •

V.L.