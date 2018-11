Il pizzaiolo Facci perde la finale

Alessandro Facci non ce l’ha fatta a conquistare il titolo di Master Pizza Champion, il concorso gastronomico interamente dedicato al mondo della pizza, andato in onda su Sky. Il 32enne, titolare del locale Facci la pizza in via San Martino 13/a a Forette di Vigasio, entra comunque nell’olimpo dei migliori pizzaioli italiani, avendo conquistato il pubblico, e la finale del format televisivo, con la pizza Sicilia 2.0. Dopo sei emozionanti puntate, si è conclusa anche questa quarta edizione di Master Pizza Champion, che ha visto affrontarsi dietro al bancone 16 grandi professionisti dell’arte bianca provenienti da tutta Italia. Nell’ultima puntata, andata in onda lunedì, i quattro finalisti si sono cimentati in prove a sorpresa, difficili e iper-creative. Tutti i concorrenti hanno dato il massimo, lottando con coraggio ed affrontando molto intensamente ogni momento. Le tante emozioni vissute dai concorrenti e dai numerosi telespettatori, di certo, si sono fatte ancora più intense nella sesta e ultima puntata in cui i finalisti hanno dovuto innanzitutto cimentarsi nella preparazione di una Pizza Napoletana STG sotto l’occhio critico di Davide Civitiello, massimo esperto e vincitore della 12esima edizione del Trofeo Caputo. A conquistare la palma della vittoria è stata, per la prima volta, una donna: Clara Micheli di Montignoso, in provincia di Massa-Carrara. La pizzaiola apuana ha dato prova di padronanza e di un’ottima conoscenza dei numerosi impasti e delle materie prime e dell’utilizzo del forno. «Mi brucia un po’, ma dalle sconfitte si va sempre avant». le prime parole del pizzaiolo veronese dopo l’esclusione. «Ho fatto tutto il possibile, tutto quello che potevo fare, sono arrivato fino qui e penso che per me sia un grande successo; perché arrivare a questo livello è stato un grande successo». Facci ha poi voluto salutare tutti coloro i quali l’hanno seguito e sostenuto in questa esperienza: «I miei genitori, innanzitutto, che si sono sempre preoccupati per me, la mia ragazza Valentina che mi ha appoggiato in tutto; mio fratello e tutti i miei dipendenti. Infine i giudici, perché hanno capito dove dovevano interagire con me, cercando sempre di motivarmi, non darmi mai una certezza, ma cercare sempre di trovare quello che era il punto che poteva forse darmi fastidio, ma che poteva aumentare la mia grinta, la mia forza e cercare di farmi migliorare». •

Valerio Locatelli