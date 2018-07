Il cantante Bolpagni da Rai Uno a Forette

Ci sarà anche un ex concorrente di «Ti lascio una canzone», lo show di Raiuno condotto da Antonella Clerici, tra i 18 cantanti in gara alla 31esima edizione del Forettefestival, in programma il 15 agosto a Forette di Vigasio. Si tratta di Fabrizio Bolpagni, 18 anni, di Cellatica, in provincia di Brescia. Diplomatosi al liceo classico Arnaldo di Brescia, Fabrizio canta dall’età di 10 anni e suona il pianoforte. Aveva 11 anni quando bucò il video e conquistò il pubblico televisivo con la sua versione di «Ancora» di Eduardo De Crescenzo, emozionando tutto lo studio. Il suo curriculum artistico è molto nutrito: oltre a diverse partecipazioni televisive ha conquistato le semifinali dell’11esima edizione del concorso nazionale Vocine nuove di Castrocaro e, nel 2015, ha cantato la sera di capodanno in piazza Bra. Inoltre si è classificato al primo posto al Torneo dei talenti di Verona, Sanremo Expo, Montecampione Music Festival, Veneto Music Contest, Duets alle terme di Boario, Festival del cuore di Cremona, Canta anche tu di Manerba del Garda, Una canzone sotto le stelle di Verona. •

V.L.