Dal trionfo a Master pizza chef agli schermi del canale di Sky

È un giovane pizzaiolo di Forette di Vigasio il vincitore delle semifinali del concorso gastronomico Master pizza champion 2018. Si tratta di Alessandro Facci, 32 anni, il quale, dopo una lotta all’ultimo voto ha scavalcato tutti gli avversari fino a conquistare la vetta della classifica e so è aggiudicato così l’accesso alla finale della gara organizzata dalla rivista Ristorazione italiana. Si è conclusa la prima «competizione social» di questa nuova edizione della competizione che ha visto i 26 pizzaioli, in gara alla fiera Tirreno Ct di Massa Carrara in lotta per contendersi l’accesso alla finale attraverso le votazioni del video. Dopo una sfida a colpi di impasto e farciture il risultato è stato palese: il pizzaiolo Alessandro Facci ha conquistato la vetta con un massiccio numero di amici, parenti, clienti e seguaci che gli hanno dato il proprio sostegno. Il titolare del locale «Facci la pizza», un doppio senso tra cognome ed una professione, che si trova in via San Martino 13/a a Forette di Vigasio, è il giovane ed intraprendente pizzaiolo che ha conquistato il pubblico con la sua pizza «Sicilia 2.0». «Gli ingredienti che ho usato per farcire la mia pizza dai sapori mediterranei», rivela Facci, «sono stati: pelati, burrata, pomodorino Cirio caramellato, origano di Sicilia, acciuga del Cantabrico e cappero di Pantelleria fritto». Alessandro accede di diritto alla finale televisiva, in programma su Sky dall’8 ottobre ogni lunedì alle 20.15 per sei settimane, ma i complimenti sono andati anche al pizzaiolo Sandro Chiucchi di Cingoli (Macerata) e Antonio Scalioti, rispettivamente piazzati al secondo e terzo posto della classifica delle visualizzazioni. «Non so davvero come ringraziare tutti i miei numerosissimi sostenitori», conclude, «perché non mi aspettavo proprio che mi portassero così in alto, in un concorso che ha visto in lizza professionisti provenienti da tutta Europa e, quindi, votazioni... internazionali. Avere ricevuto così tanti voti dai miei amici e conoscenti è per me la più grande e vera vittoria». Il super pizzaiolo di Forette ha festeggiato con tutti coloro che lo hanno incoraggiato e sostenuto. «Manca poco, veramente poco all’unico reality italiano sulla pizza», conclude Facci, «spero di essere all’altezza e di non deludere le aspettative di clienti e amici che mi hanno spinto ad arrivare fin qua. So che siete con me e so che dall’8 ottobre sarete incollati allerivù per vedermi alla prova». Di certo non mancherà il sostegno dei suoi tanti fan. •

