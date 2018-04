Carta incanta

Mentre parla non smette di manipolare un mazzo di carte. Lo spezza in due, lo mescola, se lo passa da una mano all’altra. Ininterrottamente. Mago Zen – all’anagrafe Zeno Sgaravati - racconta di sé senza mai interrompere l’alternanza rosso-nero-rosso tra le dita. «La magia mi piace fin da quando ero bambino», spiega il ventenne mago di Vigasio, «da piccolo ero spettatore e ho sempre avuto grande ammirazione per gli illusionisti». L’assist per passare dallo stare seduto nel pubblico a cavalcare la scena arriva a 16 anni e glielo fornisce un amico d’infanzia, Lorenzo. «Fu lui a regalarmi il primo trucco», spiega Zeno, «e da lì ho iniziato a esercitarmi. A casa avevo un testo, probabilmente comprato da mio padre, che si chiamava Il pericoloso libro delle cose da veri uomini e conteneva molti giochi di prestigio. Ho iniziato a studiarli e mi sono accorto che alcuni mi riuscivano molto bene». Galeotto però fu un viaggio a Barcellona con gli amici, a 17 anni. «Sono sempre stato un ragazzo abbastanza espansivo», sorride sornione, «e la magia piace molto alle ragazze. Il piano era semplice: io andavo in avanscoperta, fermavo le fanciulle per strada, facevo una veloce magia che le impressionava e, durante i secondi di stupore, apparivano i miei amici. Una buona tecnica per abbordarle... Finita la vacanza e tornato a casa, mi sono detto “Beh, mica male come modo per esprimersi”. Mi sono comperato un mazzo di carte e ho iniziato da autodidatta a seguire dei tutorial su Youtube». ORE E ORE a provare, con i parenti a fare da primi spettatori. «I miei nonni novantenni abitano sotto di me», ride Mago Zen, «e sono state le prime cavie dei miei trucchi. Nonno, in particolare, detesta che qualcuno possa fregarlo quindi per me è stato un’ottima scuola». La voce che Zeno Sgaravati se la cavi molto bene con la magia inizia a girare. «Un giorno ero a pranzo a casa dei nonni di un mio amico, Giovanni», spiega Zeno, «e lui disse a suo nonno “Sai che Zeno fa trucchi di magia?” Mi diedero un mazzo di carte e io ho iniziato a fare qualche gioco. Subito suo nonno stette zitto, poi tutto a un tratto mi disse: “Sto organizzando un meeting con oltre cento avvocati da tutto il mondo, ti piacerebbe venire ad intrattenerli?” Non mi pareva vero. Andai a Villa Mattarana, era il 20 maggio del 2016. Avevo 18 anni. Mi tremavano le mani. A un certo punto però mi sono imposto di divertirmi ed è stato un successo». QUEL PRIMO CACHET Zeno lo reinveste subito in attività di magia: una valigia e nuovi trucchi, tra i quali Tarantola, un gioco sofisticato che permette di far lievitare in aria un anello. Da allora, il giovane mago di Vigasio ne ha fatta di strada. Oggi è richiesto a eventi aziendali, cene private, matrimoni, compleanni e serate a tema. «Lavoro soprattutto nei fine settimana. Quando i miei amici sono in giro a divertirsi, io faccio divertire gli altri. La magia è ormai entrata a far parte della mia quotidianità, tanto che per la tesina dell’esame di maturità classica, lo scorso anno, ho portato “L’esecrazione delle pratiche magiche nella filosofia e nella vita”, ricostruendo un filo rosso tra gli antichi filosofi e il loro rapporto con la magia. Nell’estate del 2016 ho fatto un viaggio di un mese in Thailandia con il mio amico Lorenzo. Siamo andati a fare i volontari all’orfanotrofio Casa degli angeli. Lì, tra le altre cose, ho fatto molti giochi di prestigio ai bambini, imparando un linguaggio autentico, al di sopra delle parole. Lo scoglio della lingua è stato abbattuto dalla magia e dalla capacità di meravigliarsi dei piccoli, cosa che gli adulti sanno fare sempre meno». Zeno Sgaravati possiede più di quaranta mazzi diversi di carte, alcuni da collezione, spesso ricordi di viaggi in giro per il mondo. Mago Zen però non fa solo magie. È iscritto al primo anno della facoltà di Giurisprudenza a Milano. «Sono il terzo di quattro figli e vengo da una famiglia di avvocati», rivela, «ma non ho subito alcuna pressione da parte dei miei genitori sulla scelta degli studi. Da quando studio a Milano ho fatto eventi al Just Cavalli, al Porta D’oro e ho conosciuto molti prestigiatori professionisti. Mi sono iscritto al Clam Club arte magica, uno dei più importanti circoli di maghi d’Italia, dove sto terminando un corso di magia. Tra gli insegnanti c’è anche Raul Cremona, di ogni trucco sa la sua storia e chi fu il primo a realizzarlo». E in futuro? «Non lo so. Finché posso vorrei riuscire a portare avanti sia la magia sia l’università. Mi piacerebbe fare il mediatore o lavorare nel marketing. Intanto adesso sto preparando gli esami di fine anno, sempre con un mazzo di carte in mano, e a maggio andrò ad Amsterdam per un evento privato di un’azienda milanese. Poi si vedrà». •

Serena Marchi