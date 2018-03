Cameriere morto nello schianto «Addio, ora ti cullino gli angeli»

Si contano sulle dita di una mano le famiglie residenti in località Vaccaldo, quasi all’ingresso del centro abitato di Vigasio, dove l’altra notte, poco dopo le due, ha perso la vita Marco Agnello, 19 anni, che abitava con la famiglia formata da papà Calogero e mamma Antonina Camarda, in via Isola della Scala 14/D. Ma nessuno ha sentito il botto causato dall’impatto dell’auto (che poi si è ribaltata) contro la chiesetta che si affaccia proprio sul ciglio della strada provinciale 52 Mantovana. Anna De Pretto abita, con il marito Giorgio Finezzo, a poche decine di metri dal luogo dell’impatto che è ben visibile da casa loro: «Sembrerà strano, ma non ho proprio sentito nulla», ci dice la signora, «nonostante io dorma con le imposte delle finestre aperte. Ricordo che proprio l’altra sera mi sono coricata che era da poco passata la mezzanotte. Prima avevo recitato il Rosario ascoltando in televisione Radio Maria. Anche mia figlia Elena, che dorme al piano terra, anche lei con gli scuri lasciati aperti, non ha sentito il pur minimo rumore». E aggiunge: «Le dirò di più: i quattro cani che abbiamo abbaiano ogni volta che sulla provinciale passa un’ambulanza. Ebbene l’altra notte sono stati muti, quasi non fosse successo nulla. Tant’è che la notizia del grave incidente che è costato la vita a quel povero ragazzo l’abbiamo appresa dai vicini all’indomani». Mirco Tomelleri, 75 anni, agricoltore, invece, abita in corte Vaccaldo, proprio di fronte alla chiesetta dove è avvenuta la tragica fuori uscita di strada e s’è fermata la corsa dell’auto del ragazzo: «Devo dire la verità? Non ho sentito assolutamente nulla, manco il pur minimo tonfo, niente di niente. A svegliarmi nel cuore della notte è stato soltanto il suono stridulo della sirena, ma dell’impatto contro il muro della chiesa non ho avvertito neanche il pur minimo rumore». La morte del ragazzo ha destato profonda commozione in paese anche se la famiglia non è nativa del luogo, ma di origini palermitane. E anche il mondo dei social piange il ragazzo che faceva il cameriere alla pizzeria Pepperone di San Giovanni Lupatoto: «Sono passata oggi e c’era ancora la scatola della pizza», scrive Carmen. «Povero ragazzo. Che Dio dia la forza ai suoi genitori». «Aveva tutta la vita davanti a sè», scrive invece Teresa. Mentre Daniela si chiede: «Ma due anni fa non è morto all’incrocio lì vicino un altro ragazzo?». «Povero ragazzo e poveri genitori», è il commento, invece, di Anna. E Laura: «Ora ti cullino gli angeli». •

Valerio Locatelli