«Un po’ di lievito» sulla politica e sulla carità

Il programma è quello definito da monsignor Giampietro Fasani, poche settimane prima di andarsene. Così come il nuovo nome «Un po’ di lievito. Conversazioni nel tempo di Quaresima». E stasera prende avvio. È il ciclo di incontri dei Quaresimali organizzato dalla vicaria di Villafranca-Valeggio come occasione per «lasciarsi provocare a vivere da cristiani le sfide dell’oggi», come cita il sottotitolo. Il tema di ciascuna serata richiama un monito di papa Francesco. Stasera si comincia con il giornalista Marco Tarquinio, direttore de L’Avvenire, che alle 20.45, al teatro Alida Ferrarini di Villafranca, parlerà dell’impegno dei cattolici in politica partendo dall’appello di Bergoglio: «La politica sia vissuta come alta formazione di carità». «Don Giampietro», spiega Stefano Pasqualetto, del consiglio pastorale, «credeva alla chiesa missionaria, aperta al mondo, come indicato da Papa Francesco. E ha voluto cambiare nome ai Quaresimali proprio per aprire un colloquio con il territorio, oltre i confini parrocchiali». Gli incontri sono tre. Il secondo si terrà il 7 marzo, alle 20.45, al teatro Smeraldo di Valeggio. Il tema affrontato da Giorgio Mion, professore di economia aziendale all’ateneo scaligero, sarà «Il lavoro è molto più che un mestiere». Infine, il 14 marzo, sempre al Ferrarini di Villafranca, padre Mario Hadchiti, francescano già parroco di Gerico, si riferirà al richiamo del Papa: «No all’odio, alla violenza e alla paura». L’ingresso alle serate è libero e aperto a tutti. •

M.V.A.