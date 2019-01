Le «isole» chiuse per i rifiuti ingombranti

Lo stop alla raccolta dei rifiuti ingombranti che i cittadini conferivano nelle due isole ecologiche del capoluogo e di Salionze è solo un sintomo di un sistema vicino al collasso. Ne sono convinti gli amministratori valeggiani i quali, anche se al momento la Tari non è aumentata, sono convinti che nei prossimi anni cresceranno i costi per lo smaltimento e serviranno misure drastiche, come la realizzazione di termovalorizzatori. Intanto, da alcuni giorni chi si reca nelle isole ecologiche per portarvi i rifiuti ingombranti si vede costretto a far retromarcia, con conseguenti disagi, perché non vengono più ritirati. «Le difficoltà», spiega Vania Valbusa, assessore all’Ecologia, «che coinvolgono tanti Comuni sono legate all’incendio avvenuto lo scorso anno e alla successiva chiusura della Sev di Povegliano che triturava i rifiuti ingombranti, il cui smaltimento è assai oneroso, per poi avviarli alla discarica. Inoltre, la discarica di Torretta non poteva più accogliere i rifiuti e così ora i rifiuti vanno a Sant’Urbano di Padova dove però accettano solo rifiuti triturati. Adesso è stata individuata un’altra ditta nel veronese che triturerà i rifiuti ingombranti e confidiamo che a breve termine si possa risolvere il problema dei rifiuti ingombranti». Sull’altro versante, a Valeggio la raccolta differenziata rimane ancorata a un valore che sta attorno al 66 per cento, che colloca il paese indietro nelle graduatorie di Legambiente (1.214esimo posto assoluto e 89esimo tra i Comuni con più di 10 mila abitanti in Veneto, dati del 2015). Un ritardo rispetto ad altri Comuni vicini come Sona (rispettivamente 335esimo e 12esimo con quasi l’82 per cento della raccolta differenziata nel 2018) che secondo gli amministratori dipende dalla caratterizzazione turistica del paese. «Da noi ci sono grandi poli attrattori», continua Valbusa, «come l’Altomincio Family Park o il parco Sigurtà, oltre a Borghetto e a vari esercizi commerciali che producono grosse quantità di rifiuto indifferenziato, per cui la nostra realtà s’avvicina di più a quella del lago. Stiamo però contattando gli operatori perché attivino buone pratiche con la loro clientela. In prospettiva poi bisognerà passare dall’attuale raccolta porta a porta a quella puntuale che attraverso un chip permetta di capire quanto il singolo utente smaltisce, responsabilizzandolo. Sono ancora troppi i sacchi neri che si vedono in giro e contengono di tutto». C’è poi un problema legato alla quantità di mezzi e di persone necessarie per il porta a porta. «A quanto mi dice chi effettua il servizio», rivela il sindaco Angelo Tosoni, «c’è un forte turn over del personale che fa un lavoro duro e va soggetto a infortuni. Chi subentra deve imparare le mappe e deve correre per cui talvolta succede che qualche punto della rete non venga servito. Per queste ed altre problematiche, come il calo degli introiti per le materie riciclate, nei prossimi anni dovremo aspettarci degli aumenti dei costi, anche perché attualmente siamo ai livelli più bassi in Europa. Servirebbero norme comuni, per evitare che a noi arrivi il compost con i fanghi lombardi e magari qualche termovalorizzatore». Osservazioni condivise dall’assessore Valbusa, anche se l’Unione europea spinge sempre più per una economia circolare che porti a ridurre il rifiuto e a riciclarlo. «La Regione dovrà istituire un tavolo di confronto per parlare di soluzioni diverse dalle discarica, come la realizzazione di termovalorizzatori», sostiene l’assessore che come deputato fa parte dell’ottava commissione parlamentare (Ambiente, territorio e lavori pubblici), «perché ogni territorio deve essere autosufficiente e la disponibilità di Sant’Urbano è a tempo. Inoltre non possiamo riempire il territorio di discariche. Abbiamo il vicino esempio del termovalorizzatore di Brescia che produce utili e energia. Certo non ne farei uno a Valeggio». •

Alessandro Foroni