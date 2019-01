La ditta fallisce, la rotatoria è una giungla

Potrebbero arrivare a conclusione le annose vicende che riguardano la rotatoria di via Mazzini, sulla strada per Quaderni e quella del Bivio, a nord della tangenziale. Nel primo caso infatti il Comune ha deciso di incassare la polizza fidejussoria legata alla realizzazione di quest’opera e al completamento delle opere di urbanizzazione della lottizzazione Villaggio dei peschi, sostituendosi alla ditta proprietaria, Oikos21, perché inadempiente. Nel secondo il Comune ha dato corso agli accordi con Provincia e Veneto Strade e i lavori, partiti da poco e il cui costo sarà sui 530 mila euro, prevedono che l’opera sarà pagata dal Comune e dalla Provincia che contribuisce per 250 mila euro. Se nel caso di quest’ultima l’obiettivo è anche quello di mettere in sicurezza l’entrata a Valeggio per chi arriva da Peschiera e da Castelnuovo del Garda, in quello della rotatoria di via Mazzini si tratta di migliorare la viabilità est-ovest del paese, risolvendo una situazione di degrado. L’abbandono della zona della rotatoria e di quella che sta attorno, situata a pochi passi dal cimitero del capoluogo, l’ha infatti trasformata in una foresta di sterpaglie. A incidere sui ritardi le difficoltà della ditta lottizzante, che aveva iniziato i lavori nel 2009 e che avrebbe dovuto concluderli nel 2012. Dopo aver concesso numerose proroghe e una riduzione della polizza fidejussoria, scesa da 590 mila e 746 euro a 151 mila e 557 euro, per i lavori già effettuati nella lottizzazione, il Comune ha avocato a sé la realizzazione dell’opera. Lavori complicati dalla necessità di far passare le corriere più grandi, salvaguardando al tempo stesso l’accesso di un privato, mentre permangono da più parti perplessità per una rotonda non collocata al centro ma sul fianco destro della carreggiata. «La situazione era intollerabile», ha dichiarato Enrico Bertuzzi, del Gruppo misto, votando a favore dell’escussione della polizza fidejussoria in consiglio comunale, «sia per la rotatoria da ultimare che per la lottizzazione da chiudere. Auguriamoci che la cifra residua risulti sufficiente per evitare di trovarci a far causa per ultimare i lavori». Sollevato s’è detto il sindaco, Angelo Tosoni, per la «chiusura di una partita che s’è trascinata per troppo tempo e che, meteo permettendo, potrebbe arrivare a compimento in pochi mesi. Certo l’importo della fidejussione dovrà servire anche per altro, come realizzare spazi verdi e asfalto fine, ma se dovessimo spendere qualche decina di migliaia di euro andremo poi a richiederli». Anche nel caso della rotonda del Bivio, così chiamata per la biforcazione delle strade che vanno verso Peschiera e Castelnuovo e che avrà un diametro di 43 metri, il Comune che inizialmente aveva provato a ottenere fondi dalla Regione, ha dovuto subentrare con fondi propri per avviare la realizzazione dell’opera. Questo nonostante le strade che s’intersecano siano di altra competenza, come la strada regionale Gardesana orientale nord e la strada provinciale (Sp) 27 di Mongabia, mentre toccano al Comune quelle afferenti. Della necessità di una rotonda per ridurre la pericolosità della tangenziale iniziò a parlarne il consigliere comunale Stefano Bertoli nel 2001. Poi nel 2003, dopo l’inaugurazione della tangenziale, vi furono sette incidenti stradali nelle prime 48 ore e 1200 firme perché si realizzasse la rotatoria, mentre arrivarono a breve, come correttivo, due semafori. «Il Comune s’era impegnato inizialmente solo per la progettazione dell’opera (nel 2010 quella preliminare e nel 2014 quella esecutiva)», spiega Francesco Bonfaini, consigliere con delega ai Lavori pubblici, «poi s’è accollato anche l'acquisto delle aree necessarie all'intervento perché la Regione non aveva risorse disponibili. Veneto Strade invece realizzerà i lavori di cui ha la direzione e ha seguito la parte burocratica legata agli espropri e all’appalto». A Veneto Strade toccherà anche la gestione delle utenze, dell'impianto d'illuminazione e del verde, ma Bonfaini guarda avanti: «Visto che questa rotonda, che dovrebbe essere pronta per Pasqua e di cui cureremo l’irrigazione, sarà un bel biglietto da visita per Valeggio, stiamo contattando varie ditte, florovivaistiche e non solo, per renderla tale. In prospettiva poi c’è anche la realizzazione di un’altra rotonda, quella vicina ai campi sportivi e al cavalcavia per Villafranca, ma solo qualora si portasse a compimento il nuovo polo scolastico». Durante i lavori si consiglia agli automobilisti di prestare attenzione, rispettando i limiti del cantiere, anche in vista di modifiche alla viabilità. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandro Foroni