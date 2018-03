Il parroco costretto a lasciare «Mancato rispetto dai fedeli»

Emergono sempre nuovi particolari legati alla rimozione del parroco di Salionze e Oliosi, don Daniele Muraro, avvenuta pochi giorni fa, dopo che la chiesa si era svuotata e c’erano state numerose dimissioni. Erano infatti parecchie settimane che se ne parlava all’interno del mondo parrocchiale, nella vana speranza che la situazione conflittuale creatasi s’appianasse, ma ora molti riflettono su quanto è accaduto, auspicando un cambio di rotta. Tanti salionzesi descrivono la difficoltà di relazionarsi col sacerdote, arrivato a settembre in sostituzione di don Alberto Ridolfi, le sue scelte poco condivise con i collaboratori, come la sua visione che la parrocchia fosse mal gestita anche a causa dello scarso controllo esercitato dai componenti dei vari organi, dal consiglio pastorale a quello degli affari economici. Appunti respinti al mittente proprio dalle persone coinvolte che prima hanno chiesto che il parroco venisse ad esternare i suoi dubbi in questi organismi e poi, verificata la sua mancanza di disponibilità, hanno preso strade diverse. Qualcuno s’è dimesso, mettendo in crisi dei servizi, dalla cucina al catechismo, mentre altri si sono rivolti direttamente al vescovo per cambiare la situazione che vedeva ormai la chiesa svuotarsi. Tutti riferiscono di un clima mefitico, che è andato crescendo da dicembre in avanti, dove fioccavano accuse nei confronti della precedente gestione della parrocchia e di singole persone. Ciò ha finito per creare disorientamento e un forte malcontento nella frazione più popolosa di Valeggio. Solo lo spostamento del parroco ha impedito che una situazione esplosiva raggiungesse picchi inimmaginabili appena qualche mese prima. Opposta la raffigurazione della situazione che c’ha fornito l’ex parroco, attualmente in vacanza in Toscana. «Quella della mancata concessione degli spazi parrocchiali per i compleanni», rimarca don Muraro, «è una faccenda inconsistente. Più complicato riprendere le fila di un’amministrazione lacunosa e far ragionare gente abituata a non avere rispetto. Sottolineo infine che Oliosi e i suoi parrocchiani sono estranei alla vicenda ed è per merito loro se le cose sono andate avanti anche a Salionze finora in modo accettabile». Poi il sacerdote torna sulle dimissioni di alcune catechiste. «In realtà, più che con il gruppo delle catechiste», sottolinea don Muraro, «ho avuto a che dire col gruppo cucina, un gruppo senza ufficialità. A loro ho spiegato che preferisco il circolo Noi per questo servizio. Se poi alcune del gruppo cucina confondono i ruoli, ritirandosi da catechiste, è una scelta loro che denota uno scarso senso del loro ruolo all’interno della comunità. Se poi lo scopo era di bloccare ogni attività in parrocchia trovo che hanno poco da vantarsi. Non ci si dimette da parrocchiani e nessun gruppo, per quanto agguerrito, esaurisce le risorse di una parrocchia, né può ambire a condizionarla fino a farla chiudere». Chiediamo all’ex parroco se non ritiene d’esser stato divisivo in una realtà che non ha mai vissuto particolari traumi. «Magari in qualche occasione sarò stato aspro», ammette il sacerdote, «o forse provocatorio ma, fino a dicembre, ho lasciato mano libera. Poi ho verificato che alcune cose non andavano bene, dai bilanci al progetto per il rifacimento del tetto della chiesa e nel frattempo sentivo che cresceva la diffidenza e la freddezza che avevo riscontrato inizialmente, fino ad arrivare ai dispetti. Qualcosa che non m’immaginavo di trovare dopo tanti anni in cui ho fatto il parroco altrove senza problemi». Due visioni così diverse e confliggenti hanno poi portato la Curia a togliergli l’incarico. •

Alessandro Foroni